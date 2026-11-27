高雄國際冬季旅展今天起一連4天在高雄展覽館登場，適逢選舉週，業者說，民眾可趁著返鄉投票後一起逛旅展，放鬆選舉緊繃的情緒，並以旅展優惠方案規劃農曆過年旅遊。

五福旅遊表示，高雄旅展是今年度全國最後一場相對大型的旅展，此次旅展推出「抗漲專區」，近來物價、燃油價格波動，根據旅行業者統計，團費漲幅超過2成，但透過既有合作夥伴協調、採購回饋消費者。遊程部分更提前推出跨年、農曆春節，甚至明年的賞櫻行程。

業者表示，此次高雄旅展剛好碰上選舉季，民眾投完票可以來旅展看看接下來春節、寒假期間的旅遊商品，把選舉期間緊繃的注意力轉移到旅遊上，好好放鬆心情。

近日台灣股市波動大，業者表示，旅遊已成民眾生活剛性需求，股市短期波動雖可能讓民眾縮減旅遊預算，例如縮短日本行程天數，或將歐洲長程線改為日本等短程旅遊，但面對生活壓力，民眾也更需要透過旅遊放鬆。預期買氣猶豫期可能拉長、預算略為緊縮，但對整體旅展買氣仍保持樂觀。

此次高雄旅展三大指標旅行社齊聚，推出海外旅遊最高省2萬元、指定行程買一送一。包括五福旅遊推出日本、韓國指定行程第2人最高省5000元，歐洲第2人省1萬2000元。東南旅遊主打日本指定行程2萬元有找。

此外，麗星郵輪看好南台灣郵輪旅遊市場潛力，由捷利旅行社在旅展祭出「旅展限定三大優惠」，推出2027寒假高雄出發4大航次。捷利旅行社董事長吳盈良表示，寒假接近年關，全家若想聚餐或出遊，登上郵輪吃喝玩樂全包辦，不僅省去過年餐廳訂位與聚餐開銷，也能讓全家大小各取所需一起玩樂。