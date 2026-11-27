明天就是九合一大選投票日，卻碰上高雄登革熱疫情延燒，一名確診個案工作地高師大，與設有3處投開票所的高師大附中相距不到50公尺，投票環境安全引發關注；衛生局今強調，已將3投開票所納入加強防治範圍，確保民眾安心投票。

鼓山區爆發社區群聚疫情，連日來病例持續攀升，小港、前鎮區也陸續出現確診個案，防疫團隊連日展開擴大疫調、採檢、孳生源清除及緊急化學防治，力阻疫情擴散。

本土登革熱個案累計已達22例，其中一名前鎮區登革熱確診個案，工作地位於高師大和平校區，防疫人員深入校園稽查，在校內蘭苑餐廳後方查獲陽性孳生源並捕獲埃及斑蚊，考量餐廳人流頻繁，研判具有疫情擴散風險，要求業者48小時內完成環境缺失改善，經複查合格才能恢復營業。

不過，蘭苑餐廳未落實防疫措施便擅自營業，衛生局昨依法裁罰6萬元，並籲11月1日起曾到該餐廳及周邊活動的教職員工生及民眾，主動接受採血檢驗。

明天就是投票日，高師大附中1396、1397及1398共3處投開票所，緊鄰高師大，屆時選民湧入校園投票，投票環境防疫安全也成為關注焦點。

對此，衛生局回應，為保障市民健康及投票活動順利進行，防疫團隊連日針對登革熱疫情警戒各里及相關高風險場域，全面加強環境整頓、孳生源清除，依各場域風險評估執行預防性噴藥或投藥措施。

衛生局強調，高師大附中3處投開票所，均已納入加強防治範圍，並掌握病媒蚊監測及疫情變化，落實各項防疫措施，保障市民健康及投票環境安全。