澎湖縣白沙鄉講美國小少棒隊長年征戰全國各大賽事、屢創佳績，但過去接送小球員上放學及日常練球的舊校車車齡已高達30年，老舊設備令人憂心，在中央與地方合力奔走下，講美國小昨天舉行全新校車交車啟用典禮，淘汰高齡老車，為離島基層運動小將打造安全舒適的通勤環境。

講美國小校長張宏宇表示，校內舊校車服役長達30年，車況與安全備受考驗，此次能順利汰舊換新，幕後推手功不可沒，特別感謝行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑長期關注離島教育與體育，在獲知校方迫切需求後，第一時間協助居中協調、反映地方心聲。

張宏宇同時也感謝教育部長鄭英耀及次長張廖萬堅對偏鄉體育的重視，在張廖萬堅傾聽地方需求並大力允諾專案全額補助經費下，促成這份送給孩子們最棒的禮物。

顏子傑高度肯定講美少棒隊的拚戰精神，並強調中央政府會持續做偏鄉學校最堅實的後盾，確保離島學子享有與本島同等的教育與安全資源。

張宏宇指出，這不僅是一部新車，更承載著各界對離島體育的期許，全新安全專車正式上路後，大幅提升了小球員往返校園與球場的交通安全，全校師生與少棒隊員都相當興奮與感恩，未來孩子們在追逐棒球夢的路上將更無後顧之憂，期盼小將們帶著這份來自各界的愛與支持，持續在球場上發光發熱，為澎湖爭取最高榮譽。