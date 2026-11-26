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高雄大寮紅豆田爆發嚴重病蟲害 農民陳情結莢率低、血本無歸
高雄大寮是紅豆重要產區之一，田區近期爆發嚴重病蟲害，導致紅豆產量銳減，立法委員林岱樺今日下午邀集相關單位會勘，多位農民叫苦連天。林岱樺表示，相關部會應以最快速度完成查報與研議，讓各項救助與技術輔導迅速到位，協助農友度過此次難關。
屏東縣萬丹鄉栽種大面積紅豆，高雄大寮及美濃兩地也是重要產區，其中大寮約栽種300至400公頃，美濃約300公頃。
立委林岱樺會勘時，多位農民現身訴苦。農民說，近期氣候條件不穩定以致病蟲害蔓延，植株生長受創甚深，結莢率極低導致歉收，投入的成本幾乎血本無歸。
林岱樺勘災後要求各單位全力捍衛農民權益，希望大寮區公所3天內完成災情通報，農業部一周內研議天然災害現金救助措施，秉持「從優、從寬」原則減輕農民損失。
林岱樺表示，農業部需要同步強化病蟲害防治輔導與耐逆境品種改良，從源頭穩定收成，更要持續嚴密監控進口雜糧價格、穩定國內產地收購行情，全面守護紅豆產銷秩序與農友收益。
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