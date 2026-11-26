高雄市本土登革熱確診個案累計達22例，在鼓山區發生社區群聚之後，衛生局人員持續針對疫情相關場域，以及個案工作地高雄師範大學和平校區執行緊急防治。防疫人員發現，高師大外包餐廳蘭苑周邊病媒蚊指數偏高，卻未服從衛生局要求改善缺失之後才恢復營業，因業者擅自營業，將依法裁處6萬元。

高雄市今日無新增本土登革熱確診個案，不過，防疫人員於高師大校園內外包餐廳蘭苑後方的化糞池、露天平台積水，以及文學大樓地下室男廁馬桶、美術學系雕塑工作室過濾水槽及帆布、教師宿舍水瓢等地，共查獲6處病媒蚊陽性孳生源。

衛生局指出，11月23日在蘭苑餐廳對面的文學大樓地下室捕獲2隻埃及斑蚊母蚊，現場亦可見多隻成蚊飛舞。考量餐廳人員往來頻繁，具有疫情擴散風險，衛生局執行緊急防治，並要求48小時內完成環境缺失改善，經複查合格始得恢復營業，然而該外包餐廳未有效落實環境整頓及防疫管制措施，仍擅自營業，恐增加疫情擴散風險，衛生局將依「傳染病防治法」裁罰6萬元。

衛生表示，目前高師大教職員工生已完成246人採檢，另呼籲校內師生或校外消費者，若於11月1日至11月25日，曾至蘭苑餐廳及周邊活動者，無論有無症狀，11月27日至28日兩天，請至高師大圖書館前主動採檢，接受檢驗者可領取百元禮券。

高市衛生局呼籲，11月1日起至11月25日曾至高師大蘭苑1樓餐廳及周邊活動的教職員工生及民眾，無論有無症狀，都要主動接受採血檢驗。圖／高市衛生局提供