高雄市推廣「樂陪犬」計畫，讓流浪毛孩經過訓練後，成為走入社區、學校與醫療機構的「社會處方箋」。日前5隻「樂陪犬」與歌手雷擎前進樂齡據點，與長輩共同完成2場音樂療癒體驗。

高雄市農業局今天新聞稿表示，近年來高雄市持續推廣「樂陪犬」計畫，讓流浪毛孩經過訓練後華麗轉身，成為走入社區、學校與醫療機構的「社會處方箋」。這次透過雷擎的音樂牽線，巧妙地將「動物輔助療癒」與「青銀共學」完美結合。

雷擎日前與農業局動物保護處5隻「樂陪犬」合體，走入樂齡據點，與前金國小音樂班學童、弘道老人福利基金會「林投好客廳」和福誠里205社區發展協會的社區長輩們，共同完成了2場充滿生命力的音樂療癒體驗。

雷擎2026年推出的專輯「春子」，是一張寫給阿嬤的專輯。「春子」取自阿嬤的名字，雷擎說，阿嬤單純、善良，即使看過很多事，仍保有純真又溫暖的性格。這份源自阿嬤的溫暖，啟發了他到高雄與「樂陪犬」到社區唱歌給長輩聽的計畫。

農業局表示，5隻「樂陪犬」在場展現了極佳的穩定性，不但完全放鬆下來，更安心地依偎在長輩身旁。音樂與狗狗的陪伴，不僅讓長輩獲得心靈撫慰、學童體會生命教育，更讓外界看見高雄推廣動物友善與高齡關懷的軟實力。