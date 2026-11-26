金門後浦百年古剎靈濟寺（觀音亭）今天上午舉行歷史建築本體修復工程動土典禮，縣府核定獎助經費2138萬5000元，預計工期730日曆天，最快117年底完工，這座承載後浦居民世代信仰與共同記憶的古寺，將透過修舊如舊，並改善老舊水電管線、消防及防火設施，兼顧文化資產保存與公共安全，讓百年古剎重現風華。

靈濟寺舊名觀音亭，是後浦聚落重要的信仰中心，寺前街道也因此得名「觀音亭街」。據清代《金門志》及寺內道光五年（1825年）匾記記載，1824年寺廟北側發生大火，火勢延燒外亭，危急之際佛殿內忽然湧出靈泉，引水滅火，正殿因此倖免於難，地方仕紳事後倡議重修，並正式更名為「靈濟寺」，留下「靈泉普濟」的歷史典故。

寺內保存清代疊斗、三通五瓜木構架、青石柱珠，以及由烈嶼彩繪師林天助繪製的門神彩繪、蓮花法輪磨石子地坪，展現金門傳統建築工藝特色。此次修復除保留清代木構造及珍貴彩繪，也將針對屋面滲漏、老舊水電管線及消防設備進行改善，降低傳統木構建築的火災風險。

縣府依《金門縣私有歷史建築及紀念建築修復獎助辦法》，核定工程及監造獎助款2118萬5000元，工作報告書另補助20萬元，合計2138萬5000元。設計由曾獲國家文化資產保存獎的陳建邦建築師事務所負責，施工則由金門文化獎得主沈富春匠師領軍，並由曾獲公共工程金質獎肯定的坤達營造工程有限公司承作。

縣長陳福海致詞時表示，自己從小跟著母親到觀音亭參拜，對這座古剎有深厚情感，感謝觀音菩薩多年來庇佑自己與鄉親，希望透過此次修復，讓百年古蹟風華再現。他也提到，惟德大法師6歲來金門，曾還俗從戎約15年，兩度隨部隊駐守金門，之後重返佛門、長期弘揚佛法並服務地方，惟德法師過世後，因寺產未及辦妥信託，一度面臨財產歸屬問題，經釋性海法師及各界奔走協調，才讓寺廟得以延續。

議長洪允典回憶，自己從小也常由長輩帶著到觀音亭參拜，對這裡有深厚情感。立委陳玉珍則分享，自己在後浦長大，童年時常睡在廟前石椅，觀音菩薩一直是她心中的偶像。她說，從事公眾服務25年，希望效法觀音菩薩「千手千眼」精神，「千手」象徵縣府團隊持續支持公眾服務，「千眼」則期盼信眾將地方需要改善的事情告訴她，讓她有機會為民眾服務；她也期許工程堅持「修舊如舊」，完整保存歷史風貌。

釋性海法師感謝縣府、立委及各界協助，讓修復工程得以推動。他指出，寺廟整體修復規劃經費超過4000萬元，目前獎助經費仍不足以支應全部需求，希望社會各界共襄盛舉。他也提前預祝陳玉珍當選金門首位女縣長，期許她效法觀音菩薩慈悲精神，照顧金門百姓。此外，他也預告12月中旬將舉辦「感恩法會」，為8000多位國軍及2000多位解放軍設立牌位、進行超薦祈福。性海法師表示，金門歷經戰爭，深知戰火帶來的傷痛，期盼兩岸化解衝突，不再發生戰爭。

考量年關將近及信眾參拜需求，工程預計明年農曆正月十五後正式進場，修復期間觀音菩薩及十八羅漢神尊將暫移至內武廟供信眾參拜，預計117年底完工。由於靈濟寺位處後浦舊城區，道路狹窄、施工腹地有限，材料及機具搬運均須克服不少限制，工程團隊將以細緻工法推動修復，讓這座百年古剎以更安全、莊嚴的面貌重現後浦街區。

金門後浦的靈濟寺舊名觀音亭，是後浦聚落重要的信仰中心，寺前街道也因此得名「觀音亭街」。記者蔡家蓁／攝影

議長洪允典回憶，自己從小也常由長輩帶著到觀音亭參拜，對這裡有深厚情感。記者蔡家蓁／攝影

金門後浦的靈濟寺今天上午舉行歷史建築本體修復工程動土典禮，住持釋性海法師（左）也預祝陳玉珍（右）當選金門首位女縣長，期許她效法觀音菩薩慈悲精神，照顧金門百姓。記者蔡家蓁／攝影

立委陳玉珍則分享，觀音菩薩一直是她心中的偶像，她說，從事公眾服務25年，希望能效法觀音菩薩「千手千眼」精神；她也期許工程堅持「修舊如舊」，完整保存歷史風貌。記者蔡家蓁／攝影