金門歷史建築靈濟寺（觀音亭）承載地方民眾百年來記憶，今天修復工程動土，金門縣文化局表示，工程將著重管線重設、消防設備與防火處置等，估民國117年底完工。

位在金門縣金城鎮後浦東門的「靈濟寺」舊名觀音亭，民國92年公告登錄為歷史建築。今天舉行歷史建築本體修復工程動土典禮中，金門縣長陳福海、金門縣議會議長洪允典、中國國民黨立法委員陳玉珍等出席。

根據金門縣文化局提供資料，靈濟寺自明清以來便是後浦聚落空間核心，寺內懸掛多方清代匾額，皆見證地方信仰凝聚力。

文化局指出，在建築藝術上，寺內保存了精緻的清代「疊斗」、「三通五瓜」木構架、青石柱珠，以及正殿由烈嶼彩繪師林天助繪製門神彩繪與蓮花法輪磨石子地坪，具備極高地域風貌與技術史價值。

文化局表示，靈濟寺除屋面嚴重滲漏水，寺內水電管線已極度老舊，且傳統木構造本質易燃，在長時間大量香客出入下潛藏極高風險；此次工程除依循文化資產修復原則妥善保護清代木棟架與門神彩繪外，著重於管線重設、消防設備與防火處置，全面維護文化資產與香客、鄰房安全。

同時，文化局說，考量年關將至及信眾參拜需求，工程預計116年農曆正月十五後正式進場施作，修復期間觀音菩薩及十八羅漢神尊將暫移至內武廟供信眾膜拜，共同期待這座百年「靈濟寺（觀音亭）」以更安全、莊嚴面貌重現於後浦街區。