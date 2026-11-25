為協助青年創業者降低初期營運門檻並對接商業人脈，高雄市青年局今年首度推動「青年創業友善空間推動計畫」，串聯全高雄5家民間指標商務空間提供租金優惠與育成輔導。今天由合作基地「思博客商務聯合辦公室」舉辦「創業小聚」，集結跨界企業領袖、在地青創品牌及財稅勞資專家實戰交流，現場並正式啟動「2027高雄創業年會」串聯計畫。

高市青年局長林楷軒表示，公辦青創基地的量能與區域分布有限，青年局今年首度推動「青年創業友善空間推動計畫」，正是要透過「公私協力」引入民間空間業者的成熟營運模式與商業社群，以有限預算帶動民間投入近倍數資源，讓商務中心也能成為創業加速器。該計畫不僅讓創業者依產業特性就近進駐、降低初期固定成本，更將單純的「空間租賃」升級為「業師陪跑與人脈對接」的育成機制，協助青年在起步階段就站穩腳步，進一步擴大高雄的青創生態系。

本次與思博客的合作方案，針對18至45歲設籍高雄之青創團隊，於計畫期間提供原價55折進駐優惠，由青年局補貼與思博客折讓來推動，目前已成功吸引6組橫跨室內設計、財富管理、國際貿易及海外留學顧問等多元領域的青創團隊進駐。活動現場同步舉行「2027高雄創業年會」起跑儀式，相約明年擴大舉辦年度盛會。

思博客商務聯合辦公室共同創辦人鄭守富與 蔡尚輯表示，兩人累積逾二十年創業經驗，深知創業者除了空間，更需要實務導師與客戶人脈。思博客在高雄擁有11個據點、累計服務逾800家企業，期盼透過此次與青年局合作，結合「辦公、會議、倉儲」三合一服務與企業顧問群，建立具延續性的在地創業支持網絡。

高雄市青年局推動「青年創業友善空間推動計畫」，串聯全高雄5家民間指標商務空間提供租金優惠與育成輔導。記者劉學聖／攝影