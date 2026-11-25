馬祖青少年假日又有新去處！馬祖家扶中心在華碩文教基金會支持下，打造專屬青少年與家庭的休閒交流空間，並由青少年親自命名為「17號基地」，設置卡拉OK、投影設備、休憩座椅及桌遊等設施，讓孩子可以唱歌、聊天、玩遊戲，也能自在交友、探索興趣。基地除國定假日外，每週六上午10時至下午4時開放，歡迎青少年及家長免費前往使用。

馬祖家扶中心表示，青少年正值建立自我認同、拓展人際關係及探索未來的重要階段，但離島受氣候及休閒資源限制，適合青少年課餘聚會、交流的場所相對有限。中心因此從孩子的實際需求出發，規劃「17號基地」，希望提供一處沒有拘束、可以自在做自己的空間，無論是和朋友聊天、歡唱、玩桌遊，或單純找個地方休息，都能在這裡找到屬於自己的角落。

基地不只是休閒場所，也肩負陪伴與成長功能；中心規劃運用投影設備舉辦影片欣賞、團體交流及課程活動，未來還將陸續推出興趣探索、生活技能、人際互動及自我成長等多元課程，讓青少年在互動中建立友誼、發掘潛能，進一步培養自信。

除了青少年，「17號基地」也向家長敞開大門，家扶中心期待透過這處友善空間，讓家長在陪伴孩子成長之餘，也能交流教養經驗、彼此支持，甚至獲得片刻喘息，讓基地從青少年交流據點，進一步成為連結家庭的支持網絡。

馬祖家扶中心主任姜精娥表示，感謝華碩文教基金會及600多位同仁關注離島兒少福祉，透過資源挹注，讓基地得以順利建置。青春期的孩子需要的不只是生活照顧，更需要被理解、被傾聽，以及自由探索、勇於嘗試的機會。期盼「17號基地」成為孩子建立友誼、展現自我的起點，也讓家長感受到陪伴與支持。