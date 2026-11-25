屏東縣潮州鎮長選戰激烈，共有4人參選。現任鎮長周品全去年因清潔隊員收賄案遭檢方起訴事件，再度成為攻防話題。身為候選人的鎮公所主秘王建元，近日也因此事被坊間謠言拿出來攻擊，他除了提出不起訴處分書自清，也強調選舉不要抹黑。

清潔隊員收賄案中，王建元也被檢方傳喚接受司法調查，最終查無不法不起訴處分。近日坊間又有謠言拿此事件，暗示王建元與此事件有關係，王建元表示，他已獲不起訴處分確定，面對選舉期間的各種言論，他會堅守本心，也不會不攻擊其他候選人。

他說，決定參選後就要建立非常穩定不被動搖的心理素質，選戰難免都會有些耳語、批評、傳播不實訊息甚至抹黑，他因此呼籲社會要祥和，不要互相攻擊，他也會秉持原則，不攻擊任其他候選人，同時希望候選人要約束自己的支持者不要負面攻擊。

王建元已在潮州鎮公所服務超過20年，歷經不同黨籍的鎮長。他說，他歷經李光明、洪明江、周品全等鎮長，大家都是不同黨籍，也一樣栽培過他，他很感謝。希望地方不要因政治立場不同而產生對立，不要因一場選戰撕裂了潮州，選後可以恢復和諧，大家一起團結讓潮州繼續進步。