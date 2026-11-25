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影／南部山區10天2件黑熊目擊通報 林保署全台紀錄點位78處增至513處
南部山區再現台灣黑熊蹤跡！本月13日晚間族人開車行經屏東縣三地門鄉台24線，目擊黑熊過馬路，23日晚間有民眾在南部山區目擊黑熊。短短10天林業及自然保育署屏東分署接獲兩件黑熊通報。屏東分署表示，民眾主動通報意願提升，全台長期監測數據發現，黑熊族群及地理分布範圍顯著擴張，海拔1200公尺以下黑熊發現紀錄點位，全台從78處增加至513處。
23日晚間有民眾在南部山區目擊黑熊影片PO上網，寫著「人生第一次看到台灣黑熊超幸運的！」，影片約8秒，拍到一隻台灣黑熊過馬路，車上乘客、駕駛驚呼「真的呢！」，隨即出現歡呼。林保署屏東分署接獲通報後，昨天到場查看。
本月13日晚間在屏東縣三地門鄉台24線三德檢查哨往上約500公尺處，族人目擊黑熊過馬路，也是台24線首度黑熊目擊紀錄，出沒地點海拔約500至600公尺，屏東分署隔天到場勘查，附近邊坡有棄置垃圾，並架設照相機監測。
林保署屏東分署指出，兩周內接獲2筆台灣黑熊目擊通報，民眾對目擊台灣黑熊通報意願提升。同時在林保育署透過紅外線自動相機長期監測計畫發現，台灣黑熊族群顯著擴張，2017年為時間點切分，地理擴張全台從17鄉鎮到27鄉鎮，海拔1200公尺以下紀錄點位從78處到513處。相對豐度在2024年達到最高值達0.031。
屏東分署表示，持續透過自動相機網格跨年度監測，結合個體辨識，了解族群季節性動態和擴張趨勢，作為台灣黑熊保育與人熊共存策略的科學依據。
屏東分署提醒，若遇到台灣黑熊可撥打林業保育專線0800-000-930通報，或至林業保育署「人獸共域管理通報平台」線上通報。
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