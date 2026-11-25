南部山區再現台灣黑熊蹤跡！本月13日晚間族人開車行經屏東縣三地門鄉台24線，目擊黑熊過馬路，23日晚間有民眾在南部山區目擊黑熊。短短10天林業及自然保育署屏東分署接獲兩件黑熊通報。屏東分署表示，民眾主動通報意願提升，全台長期監測數據發現，黑熊族群及地理分布範圍顯著擴張，海拔1200公尺以下黑熊發現紀錄點位，全台從78處增加至513處。

23日晚間有民眾在南部山區目擊黑熊影片PO上網，寫著「人生第一次看到台灣黑熊超幸運的！」，影片約8秒，拍到一隻台灣黑熊過馬路，車上乘客、駕駛驚呼「真的呢！」，隨即出現歡呼。林保署屏東分署接獲通報後，昨天到場查看。

本月13日晚間在屏東縣三地門鄉台24線三德檢查哨往上約500公尺處，族人目擊黑熊過馬路，也是台24線首度黑熊目擊紀錄，出沒地點海拔約500至600公尺，屏東分署隔天到場勘查，附近邊坡有棄置垃圾，並架設照相機監測。

林保署屏東分署指出，兩周內接獲2筆台灣黑熊目擊通報，民眾對目擊台灣黑熊通報意願提升。同時在林保育署透過紅外線自動相機長期監測計畫發現，台灣黑熊族群顯著擴張，2017年為時間點切分，地理擴張全台從17鄉鎮到27鄉鎮，海拔1200公尺以下紀錄點位從78處到513處。相對豐度在2024年達到最高值達0.031。

屏東分署表示，持續透過自動相機網格跨年度監測，結合個體辨識，了解族群季節性動態和擴張趨勢，作為台灣黑熊保育與人熊共存策略的科學依據。

屏東分署提醒，若遇到台灣黑熊可撥打林業保育專線0800-000-930通報，或至林業保育署「人獸共域管理通報平台」線上通報。

屏東縣霧台鄉大武部落加入黑熊生態服務給付執行棲地尋獲監測工作，這是在2024年7月29日架設自動相機拍到黑熊蹤跡。圖／林保署屏東分署提供