4歲喪父、曾受家扶中心扶助長大，如今卻成為長年投入公益、陪伴弱勢的志工推手！由金城鎮樂齡學習中心推薦的陳媽愛，憑藉多年來投入志願服務、關懷弱勢及推動地方公益的熱忱，榮獲115年全國「好漾爺爺奶奶」選拔表揚，金門縣副縣長陳龍安、金城鎮長李誠智今日下午致贈程儀祝賀，肯定他從受助者轉變為助人者的人生歷程，也預祝他12月赴台接受全國表揚，為金門爭光。

陳媽愛的人生故事，從一段受人扶助的童年開始。他笑說，自己的名字不是「媽媽愛我」，而是「阿嬤愛我」。他在襁褓時便被送養到陳家，受到阿嬤疼愛，在4歲時遭逢喪父之痛，成長過程歷經艱辛，幸有金門家扶中心一路扶助，直到高中畢業，讓他得以完成學業。這份受助的恩情，這段受助經歷，讓他始終記得社會曾經給予的溫暖，也在心中埋下回饋社會的種子。

「如果沒有家扶，就沒有今天的我。」陳媽愛說，長大後便希望盡己所能回饋社會，不僅加入家扶之友會，兒子也投入家扶志工行列。他長期參與扶幼工作近10年，現任家扶扶助委員會副主委，並曾於民國93年獲選「全國家扶自立青年」，從當年的受助者，轉身成為陪伴他人的助人者。

除了投入家扶服務，陳媽愛也是金門地方志工發展的重要推手。早年積極號召成立金門縣志工服務協會，並發起金城鎮公所綜合志工隊，擔任首、二任隊長，近年再度回鍋接任，持續帶領志工投入社區營造、公益活動及弱勢關懷，因長年奔走服務，被地方人士稱為「志工之父」。

他的服務足跡也遍及不同領域，目前擔任多個人民團體理事長及常務監事，並擔任金門地方法院更生輔導員，每逢佳節帶領志工才藝團隊前往慰問受刑人，以音樂和陪伴傳遞關懷。此外，他也是東門民俗技藝「公揹婆」成員，透過幽默逗趣的反串演出，為傳統文化注入活力。

陳媽愛重視家庭教育，4名子女分別在醫療、保險及科技領域發展。他表示，自己一路走來受到許多人幫助，如今有能力就應該繼續付出，這次獲得全國肯定，更是勉勵自己持續完成尚未實現的公益目標。

陳龍安表示，金門65歲以上人口已占全縣約兩成，邁入超高齡社會，縣府推動「扎根零歲、顧老又顧幼」，希望兼顧長幼照顧、減輕家庭負擔，也肯定陳媽愛將生命歷練化為服務社會的力量，是長者熱心公益的典範。

李誠智則表示，早在民國91年兩人便在鎮民代表會共事，當時陳媽愛對他照顧有加，後來在鎮公所推動社區營造及各項活動，也持續帶領志工團隊協助；此次獲得全國表揚，是對他多年付出的肯定，也期待透過他的故事，鼓勵更多長者走出家庭、投入社區，活出精彩樂齡人生。