民眾黨立委劉書彬今在金門辦「金門下一步：金門治理與永續發展論壇」，集地方產業代表、專業人士、社團領袖及地方參選人，針對交通觀光、地方產業、金廈經貿、土地正義及民主治理等議題展開討論。劉提出6大政策行動方向，點出金門新版財政收支劃分法上路後，地方財政資源增加，如何將預算轉化為民眾有感的公共建設與福利，是新一屆地方政府的重要課題。

劉書彬表示，11月28日地方選舉後，金門將迎來新的縣長、縣議會及鄉鎮首長與民意代表，但地方治理除了需要人才，更需要充足經費。

她盤點115、116年度金門縣財政收支指出，新版財劃法上路後，金門增逾百億元財源，即使扣除中央一般性及計畫型補助減少部分，相較114年仍增加50多億元，依目前歲入歲出估算，兩年度均有約21億元餘裕；她認為應優先投入長者共餐、長照、醫療社工及兒少照顧等迫切需求，成為候選人提出政見及議會監督預算的依據。

前縣府建設處長李有忠指出，台金航線每日航班已從2019年疫情前約76架次降至去年約48架次，建議恢復疫情前運能，並借鏡日本沖繩離島稅制，將金門發展為台灣商品展示及物流轉運樞紐。旅行公會會長翁炳信也建議民航局開放招商，尖峰時段以大型機支援，並將小三通航班從目前每日28班恢復至疫情前36班，簡化活動簽證審查。

租車公會代表陳再發建議推動台金輪，改善海運運輸，並適度放寬小三通停留天數、恢復落地簽證。

產業方面，社區產業創生協會理事長李佳融認為，面對廈門翔安新機場競爭，金門應建立完整文創產業鏈。新女性權益促進會理事長戴紅則呼籲活化閒置公有空間，協助新住民微型創業，並整合移民、勞動及健保服務，建立一站式平台。

土地正義同樣受到關注，縣都市計畫委員陳志瓶指出，國家公園部分管制限制私人土地建築及修繕，卻缺乏合理補償，另戰地政務時期軍方占地及安撫條例遺留問題，也應研議特別法，尋求歷史問題的合理補償機制。

綜合意見，劉書彬提出六大政策方向，包括恢復台金及小三通交通運能、建立地方產業鏈、升級深度觀光、推動金廈民生經貿與海運快遞專區、檢討土地管制及補償制度，以及建置公開透明的民主治理機制。

劉書彬強調，面對翔安機場即將營運，金門應善用小三通區位優勢，成為台灣商品進入金門、讓旅客認識台灣的第一門戶；中央也應提出整體離島發展規劃，不能讓金門單靠地方政府獨力承擔。她未來將整理政策清單，透過立法院質詢、法案修正、預算監督及跨部會協調，定期向鄉親報告進度，讓「金門下一步」從願景真正走向行動。

民眾黨立法委員劉書彬（左二）今天在金門舉辦「金門下一步：金門治理與永續發展論壇」，邀請黨籍議員候選人楊霈璿（右二）、代表候選人汪松威（左一）與翁明惠（右一）一起與在地業者座談。記者蔡家蓁／攝影