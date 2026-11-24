剪刀傳愛！由視覺系美髮沙龍、潘朶菈美髮沙龍及英雄不動產攜手發起公益義剪活動，邀請髮型設計師走進金門家扶中心，免費為扶助兒少及家人整理髮型，當天共有20多位受扶助家庭成員受惠，設計師不僅以專業技術為孩子打造清爽新造型，也透過親切互動傳遞溫暖，讓孩子帶著煥然一新的髮型與笑容回家。

活動現場，設計師一邊細心修剪孩子的頭髮，一邊主動聊天、拉近距離，讓原本可能有些拘謹的孩子逐漸放鬆；有孩子剪完頭髮後，看著自己的新造型，開心直呼自己變得「超帥」，臉上藏不住笑意，也多了一份自信。金門家扶中心主任洪依帆表示，感謝3家業者共同促成活動，設計師特別撥出工作時間，把平日在店裡的專業帶到家扶，讓公益不只是物資捐助，更落實在孩子日常生活的需要上。

洪依帆指出，剪頭髮看似生活小事，卻是家庭定期必須面對的開銷與時間安排，尤其家中有多名孩子的家庭，除了要配合孩子作息安排剪髮時間，累積下來的費用也是一筆負擔。這次設計師直接到中心服務，讓孩子能在熟悉的環境整理儀容，有需要的家人也能一起接受服務，不僅省下交通與時間，也減輕家庭日常支出。

參與義剪的設計師過去也曾走進金門其他社福團體提供服務，持續以專業回饋社會。家扶中心表示，社工平時透過家庭訪視掌握兒少生活及學習需求，除經濟扶助外，也安排課業輔導、才藝培育及成長課程。此次結合在地業者的專長，從剪髮這樣貼近日常的小事出發，讓孩子感受到社會支持，也期盼他們換上喜歡的髮型後，能帶著好心情迎接學習與生活。

金門家扶中心也預告，將於12月13日上午9時30分至中午12時30分，在金馬聯合服務中心前廣場舉辦「家的希望．有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，邀請鄉親踴躍參與，以實際行動支持金門在地兒少。