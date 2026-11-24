人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳重掌兵符，高雄市長陳其邁今天表示，黃仁勳回歸的好處是，他的方向非常明確，對台灣半導體供應鏈而言，相對來講是利多。

輝達宣布創辦人黃仁勳恢復執行長等職務，對此，陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，黃仁勳回到輝達的好處是，黃仁勳的方向非常明確，而因為AI的發展不只是輝達一家公司，還涉及到龐大的供應鏈。

陳其邁說，台灣在半導體有非常多的供應鏈廠商，所以如果黃仁勳回任執行長，對台灣半導體供應鏈來說，會是一個比較明確、比較沒有風險的存在，當然相對來講是利多。但對涉及美國法律或國會聽證部分，也必須尊重美國的調查。

陳其邁並表示，此事對於高雄與輝達合作的燈塔計畫沒有絲毫影響。AI的發展是擋不住的趨勢，尤其對算力的需求，在智慧交通或智慧城市相關解決方案，不會因為輝達內部爭議，而對全球產業趨勢或智慧城市應用有影響。

選戰倒數，陳其邁也展開輔選行程，今晚將陪民進黨台中市長候選人何欣純掃街。陳其邁說，何欣純很認真，4月時也曾到高雄取經，是非常好的互相學習的機會。何欣純對台中非常熟悉，也非常努力在思考怎麼讓台中能夠更加進步。

高雄市政府今天召開市政會議，會中由海洋局報告「永續海洋產業，落實漁業人權」議題。陳其邁指示，持續推動海洋產業發展及漁業永續，強化海洋產業競爭力，穩定養殖生產環境，並落實外籍漁工照顧及海洋環境保護。

此外，選舉將屆，陳其邁也在會中要求民政局與區公所再次檢視各項整備工作，務必讓選務作業公正透明、順暢進行，另請警察局加強社會秩序及公共安全之維護工作，讓選舉圓滿完成。