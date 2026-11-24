由高市府聲樂合唱團主辦的年度音樂會「人聲之書：合唱的藝術時光」，將於12月14日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場，並邀鋼琴家合作，以細膩琴音為人聲和諧注入更多光彩。

高市府聲樂合唱團主辦、La Voix d'AMiS藝術樂坊協辦的年度音樂會「人聲之書：合唱的藝術時光（TheBook of Voices: Choral Art Through Time）」，將於12月14日晚間7時30分在衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行。

這場音樂會以「人聲之書」為題，象徵每一個聲部、每一段旋律都如同一頁頁動人篇章，串起不同時代與風格的合唱藝術。音樂會由指揮劉盛福、孫韻璇聯袂執棒，並與鋼琴家林麥可合作，以細膩且富有張力的琴音，為人聲注入更多光彩。

此外，音樂會更匯聚多名優秀聲樂獨唱家同台獻藝，包括女高音孫韻璇、張瑞芬，以及男高音林以軒。獨唱家與合唱團將交織出多層次音色對話，帶領聽眾感受人聲藝術的迷人魅力。

音樂會演出曲目橫跨古今、兼具深度與溫度，從莊嚴神聖的宗教歌曲、典雅細膩的中文藝術歌曲，一路延伸至充滿土地情懷的閩南語合唱老歌、清新雋永的校園民歌，乃至當代流行合唱編曲與歌劇選曲。

高市府聲樂合唱團今天透過新聞稿說明，由團長龔玉仙長期深耕在地合唱與聲樂推廣，團員透過持續不斷的專業排練，展現極具感染力的舞台魅力。期盼透過年底這場音樂會，以溫暖療癒的歌聲陪伴市民迎接新的一年。