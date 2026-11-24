台灣好行「9127D大鵬灣琉球線」載客量今天突破百萬人次，第100萬名遊客由1名美國籍旅客與其台灣女友，共同獲得1年免費乘車券等好禮，兩人直呼驚喜。

大鵬灣國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，「9127D大鵬灣琉球線」自2020年底開通以來，成功串聯高鐵左營站、東琉線碼頭與大鵬灣風景區，成為國內外旅客前進南台灣海島重要交通選擇。

鵬管處今天與屏東縣政府及客運業者，在東琉線碼頭站舉辦「歡慶百萬人次」活動，現場迎來第100萬名幸運旅客，由鵬管處長王玟傑、屏東客運董事長郭子義代表致贈1年份免費乘車券、呼應路線編號的新台幣9127元旅遊購物金，及在地伴手禮大禮包，同班車乘客也人人有獎。

鵬管處表示，第100萬名幸運旅客由來自美國田納西州的Thatcher（陳俊恩）與其高雄女友陳昕芸共同獲得。Thatcher來台旅遊5個多月，此次與女友安排東港2天1夜小旅行，今天搭乘「9127D 大鵬灣琉球線」前往小琉球一日遊時幸運中獎。

兩人開心表示，透過大眾運輸無縫接軌海島行程相當輕鬆便利，獲得9127元旅遊購物金與免費乘車券更是這趟台灣行最棒驚喜。

鵬管處表示，台灣好行「大鵬灣琉球線」主打從高鐵左營站直達東琉線碼頭，大幅縮短轉乘時間；旅客下船登小琉球後，還能無縫銜接島上台灣好行「601小琉球線」，尖峰時段每小時2班車，免自駕即可環島慢遊。

鵬管處強調，透過「高鐵＋9127D＋601公車」綠色運具串聯，不僅能解決旅客停車與塞車痛點，更能有效減少私人運具碳排放與環境干擾，讓每一趟旅程都成為支持「負責任旅遊」具體行動。