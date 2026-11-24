面對極端氣候挑戰，無論中央或是地方政府都持續規劃與推動淨零減碳政策。距離九合一選舉倒數4天，地球公民基金會盤點高雄市15個選區、101位市議員候選人的政見，有48位候選人至少提出1項淨零減碳、66.7%聚焦交通議題，但只有10%候選人關注產業淨零轉型，呼籲高雄市民關注選區內友善氣候政策的議員候選人，將寶貴的一票投給高雄永續未來。

地球公民基金會今表示，高雄市15個選區共101位市議員參選人，政見有明確提出「淨零減碳」、「氣候調適」、「防災韌性」或「人本交通」等政策的候選人約有48位，占全體候選人47.5% 。不過大多候選人聚焦於交通政見，占比約66.7%，包括軌道運輸、人本交通及其他低碳運輸等。此外高溫調適政見占7.9%，防災韌性政見7.3%，也受相當程度關注。

基金會進一步指出，高雄是工業重鎮，長年倚賴製造業帶動經濟發展，依高雄市政府2024年度溫室氣體排放資料，工業部門占全市溫室氣體排放約81.1%。但本次選舉中僅有11位候選人提出產業「低碳轉型」、「企業綠能」、「潔淨能源產業」、「碳預算」及「再生水利用」等主張，占比僅約10%。

基金會強調，本次僅針對選舉公報上的政見欄位內容進行整理，未必是候選人提出的所有政見，距離選舉投票日不到一周，呼籲高雄市民趕緊檢視中選會網站或翻閱實體選舉公報，關注選區內友善氣候政策的議員候選人，將寶貴的一票投給高雄永續未來。