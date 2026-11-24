獨／豪華版大樹冷鏈中心計畫泡湯 高市農業局曝現址果菜市場未來用途
高雄市農業局2023年稱要在大樹果菜市場打造12.5億元的蔬果冷鏈中心，因建材高漲等因素，前期僅投入約97萬辦理規畫評估計畫即終止，現址果菜市場僅每年辦理玉荷包拍賣，現況如廢墟；農業局表示，明年將辦石棉瓦拆除及移除工程，後續再視相關設施改善辦空間再利用規畫。
農業局表示，目前大樹果菜市場原址仍有屋頂石棉瓦及部分老舊設施等問題，為改善場域環境並降低石棉危害風險，預計於明年辦理石棉瓦拆除及移除工程，後續將依工程期程逐步完成相關改善作業。
此外，因現地土地使用性質為批發市場用地，後續相關設施改善及空間利用，仍須符合土地使用分區及相關法令規定，並視實際需求逐步規劃辦理。
對於前農業局長張清榮和大樹區農會總幹事歐幸娟合資購私人農地，變更地目後，由農會申請蓋集貨場一事，農業局指出，大樹蔬果冷鏈中心與大樹農會集貨場係屬不同計畫。
農業局表示，大樹農會集貨場係因原有集貨場租約問題，所轄農民集貨有其急迫性，遂由農民團體自行決定規劃設置之農產品集貨場域，主要為解決既有集貨場使用問題及維持農產品集運作業，而大樹蔬果冷鏈中心則為另一獨立計畫。
農業局指出，大樹農會集貨場係因原有集貨場租約問題，所轄農民集貨有其急迫性，由農民團體自行規劃設置之農產品集貨場域，並向中央爭取補助計畫。目前集貨場工程尚未完工及正式啟用，後續工程完工及實際啟用時間，仍須由大樹農會依工程進度、場域整備及營運需求自行評估決定，市府將持續關注工程進度，適時提供必要協助。
對於有果農指控前局長張清榮涉違反公務人員利益衝突迴避法一事，農業局指出，本案業經監察院115年7月3日函覆調查結果，確認張清榮與大樹集貨場並無違反公務人員利益衝突迴避法；同時查無利用職權或職務有關之事蹟或機緣及手段，以圖謀變更系爭土地為特定目的事業用地之情事。
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