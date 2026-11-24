高雄市農業局2023年稱要在大樹果菜市場打造12.5億元的蔬果冷鏈中心，因建材高漲等因素，前期僅投入約97萬辦理規畫評估計畫即終止，現址果菜市場僅每年辦理玉荷包拍賣，現況如廢墟；農業局表示，明年將辦石棉瓦拆除及移除工程，後續再視相關設施改善辦空間再利用規畫。

農業局表示，目前大樹果菜市場原址仍有屋頂石棉瓦及部分老舊設施等問題，為改善場域環境並降低石棉危害風險，預計於明年辦理石棉瓦拆除及移除工程，後續將依工程期程逐步完成相關改善作業。

此外，因現地土地使用性質為批發市場用地，後續相關設施改善及空間利用，仍須符合土地使用分區及相關法令規定，並視實際需求逐步規劃辦理。

對於前農業局長張清榮和大樹區農會總幹事歐幸娟合資購私人農地，變更地目後，由農會申請蓋集貨場一事，農業局指出，大樹蔬果冷鏈中心與大樹農會集貨場係屬不同計畫。

農業局表示，大樹農會集貨場係因原有集貨場租約問題，所轄農民集貨有其急迫性，遂由農民團體自行決定規劃設置之農產品集貨場域，主要為解決既有集貨場使用問題及維持農產品集運作業，而大樹蔬果冷鏈中心則為另一獨立計畫。

農業局指出，大樹農會集貨場係因原有集貨場租約問題，所轄農民集貨有其急迫性，由農民團體自行規劃設置之農產品集貨場域，並向中央爭取補助計畫。目前集貨場工程尚未完工及正式啟用，後續工程完工及實際啟用時間，仍須由大樹農會依工程進度、場域整備及營運需求自行評估決定，市府將持續關注工程進度，適時提供必要協助。

對於有果農指控前局長張清榮涉違反公務人員利益衝突迴避法一事，農業局指出，本案業經監察院115年7月3日函覆調查結果，確認張清榮與大樹集貨場並無違反公務人員利益衝突迴避法；同時查無利用職權或職務有關之事蹟或機緣及手段，以圖謀變更系爭土地為特定目的事業用地之情事。

前高雄市農業局長張清榮和大樹區農會總幹事歐幸娟合資購買私人地，再承租給農會興建集貨場，目前集貨場接近完工，尚未啟用。記者石秀華／攝影

前高雄市農業局長張清榮和大樹區農會總幹事歐幸娟合資購買私人地，再承租給農會興建集貨場，目前集貨場接近完工，尚未啟用。記者石秀華／攝影

高雄市政府3年前宣稱要在大樹果菜批發市場打造12.5億元的冷鏈中心，但計畫終止，現址果菜市場只每年辦玉荷包拍賣，現況猶如廢墟。記者石秀華／攝影

前高雄市農業局長張清榮和大樹區農會總幹事歐幸娟合資購買私人地，再承租給農會興建集貨場，目前集貨場接近完工，尚未啟用。記者石秀華／攝影