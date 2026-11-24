高雄岡山國小校長游柏芬涉職場霸凌成立遭解職，高雄市教師職業工會昨天赴市府抗議解職案違反程序正義，形同「未審先判」，教育局指職場霸凌案依教育人員任用條例解職，於法有據。代表收下陳情書的市府副秘書長張家興允諾再了解，重申霸凌零容忍，尊重當事人申訴的權利。

市府表示，勞工局本月十一日組調查小組獨立調查，認定霸凌成立，教育局依法解聘校長，並非針對特定個人。此案校事澄清專區臉書粉專多次出現針對申訴教師的攻擊性言論，校長未善盡管理監督責任，並在校長ＬＩＮＥ群組發表不利申訴人評論，逾越業務範圍。教育局強調，所有措施均依具體事證及法令辦理，絕無政治介入或未審先判。

教師林晉如申訴遭校長游柏芬霸凌案，勞工局認定成立，教育局隨即將游解職，但十六項申訴僅一項成立，引發爭議，游柏芬表示將提起訴願，教師職業工會昨赴市府高喊「政治迫害」，理事長李雅文痛批教育局未待校長事件審議會實質審議，短短五天就宣布解職，程序重大瑕疵。

教師職業工會提出拒絕政治介入、還給學校程序正義、釐清職場霸凌新法的校園適用標準三大訴求，期許下任市長建立獨立公正的處理機制，不讓教育局成為辦學的恐懼與壓力來源。李雅文說，涉霸凌校長應先送校長考核會議審議，情節重大再交不適任校長處理審議會，工會不反對究責，而要求教育局不能為平息輿論倉促解職，更不應讓網路公審凌駕專業審議。

岡山國小灣裡分校主任林志隆要求教育局公開解職決策過程，家長聯盟總召洪志和質疑，霸凌涉及個人臉書粉專，校長僅因身為主官負連帶責任便遭拔官，違反比例原則，當場撒冥紙嘆「教育已死」。家長洪啓文憂心未來誰還敢認真辦學？

到場聲援的校長協會理事長姜正明呼籲保障當事人申辯及救濟權，避免政治干預教育專業。他指協會反霸凌，但究責應回歸具體事證、行為情節及法律要件，不能憑單方指控或輿論壓力定罪。若無證據就將粉專言論歸責校長，恐讓教育領導者無所適從。