高雄市政府近年積極推動冷鏈計畫，升級物流設備，但號稱總經費十二點五億元的大樹蔬果冷鏈物流中心中斷，現址宛如荒廢。而私人地建大樹區的農產集貨場，預算僅廿四分之一，沒有豪華級冷鏈中心，外觀有如一般鐵皮建物，僅有農產品集運、販售農藥功能。

二○二三年五月，時任高雄副市長林欽榮與大樹農民座談表示，要將原大樹果菜批發市場兩公頃腹地打造成蔬果冷鏈物流中心，以強化鳳梨、玉荷包等在地農產的預冷、加工與調節運銷。

據了解，蔬果冷鏈物流中心預計斥資十二點五億元，其中農業部補助十點七五億元，高市府自籌一點七五億元，但三年來因建材漲價等問題，高市農業局稱迄今未獲農業部回覆同意補助。

記者前往現場，發現果菜市場幾乎成一棟荒廢的建物。附近餐飲業者說，這塊地廢很久了，之前聽說要蓋冷鏈中心，後來不知怎麼回事就沒消息了。

對照大樹區的農產集貨場，獲農業部補助五千一百萬元，則蓋了兩棟黃色鐵皮建物，掛上「大樹區農會集貨場」招牌，變成僅供農產品集運、販售農藥的場域，無冷鏈功能，目前尚未營業。

一名市民直言，號稱「豪華級」冷鏈中心原址未動工，卻在私人農地蓋農會的鐵皮屋集貨場，宛如先前高雄斥資五點六億元興建的九如橋，完工啟用時，人行道紅色立柱護欄外型神似「鳥居」美感不佳，加上縫隙過大有安全疑慮，實體與模擬圖明顯「圖文不符」，根本是該事件翻版。

不過在地種玉荷包的蔡姓女果農說，現在不少農民都產地直銷或上網行銷，有些民眾在產季會衝到果園直接搶購，玉荷包生鮮保存期不到兩周，冷鏈中心對年輕農民來說，幫助不大。