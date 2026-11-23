橋頭地檢署檢察官許亞文結合警方科技偵查及跨境調取資料，偵破涉嫌散布兒少性影像的「5F 自拍」網站，且突破網站隱匿真實 IP障礙，成功查獲經營者、阻斷網站運作，起訴3名犯嫌，還聯手高醫團隊揪出虐待5個月大嬰兒的真凶，榮獲今年衛生福利部第12屆「紫絲帶獎」。

衛福部紫絲帶獎為國內保護服務工作最高榮譽，頒獎典禮21日舉行，由法務部主秘陳玉萍頒獎表揚。許亞文自2019年到橋檢任職，專注偵辦性侵害、家暴、兒少性剝削及重大兒虐案件，善於整合司法、警政與醫療資源，過去已獲首屆「檢察機關偵辦婦幼案件有功人士獎」個人菁英獎及第「菁網獎」優選獎，辦案成果屢獲肯定。

號稱有上萬部免費素人自拍、成人影片的「5F自拍網站」，去年被橋頭地檢署查出非法上傳多部兒少性影像，宛如「創意私房」翻版，許亞文指揮警分利用科技偵查手段，突破網站隱匿真實IP障礙，成功查獲該網站李姓負責人、吳姓主管、賴姓廣告商等人，依違反兒少性剝削條例聲押3人獲准，並強制關閉該網站，3名犯嫌並依法提起公訴。

另外，偵辦5個月大嬰兒遭虐待案件時，與高雄醫療團隊合作，透過醫學專業釐清傷勢成因，迅速掌握關鍵證據提起公訴，法院於起訴後不到2個月即作成一審有罪判決。

橋檢檢察長郭景東表示，許亞文檢察官榮獲紫絲帶獎，不僅是對其長期投入婦幼保護工作肯定，更彰顯跨機關協力守護婦幼兒少重要性。