媒體報導屏東琉球鄉長陳國在於今年7月在公所喝花酒與喬事情，他今天聲明駁斥並將究責；縣府政風處表示，媒體照片小房間確實為琉球鄉公所內，因屬公務機關將進一步訪談調查。

今年7月，琉球鄉因資源回收清運15次流標，共有1500公噸待運，最終在屏東縣政府強力介入下才順利完成發包。今天有媒體報導，同時間點，陳國在於公所內喝花酒及與廠商喬事情。

琉球鄉公所今天聲明表示，所有採購及公共事務均秉持公開、透明、依法行政原則，絕無與廠商私下協商或於公務機關內飲酒作樂情事，7月1日陳國在已離開琉球，前往高雄後即至台北處理重要事務，未經查證的報導已嚴重損害名譽與公務機關形象。

另外，針對報導中所附照片，經查證出現的女性並非外界所稱的泰國陪酒女子，而是公所人員的台灣友人及其家屬。當時因友人來訪短暫停留，卻遭有心人士偷拍並刻意曲解、移花接木，將單純親友聚會抹黑為不當場所行為，對無辜的家屬與孩子造成極大困擾與傷害。

琉球鄉公所強調，正值地方選舉之際，對於有心人士刻意選在此時散播不實謠言、進行政治操作與人格抹黑，深表遺憾，將蒐集相關證據，依法追究法律責任。

縣府政風處長張茂泉說明，事涉公所採購及風紀問題，第一時間調查照片中小房間確實為公所總務室旁邊空間，但照片中出現的兩名男子非鄉長本人，原調取7月1日監視器影像協助釐清，但監視器畫面僅保存1個月，針對新聞披露事件需要進一步約訪調查釐清。

張茂泉強調，針對採購事件，如有涉及貪瀆不法將函送法辦；另外，由於公所屬於公務機關，若有涉及行政責任部分，也會追究到底。