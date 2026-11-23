屏東縣志工人數逾5萬2000人，縣府社會處今年首度編印志願服務專刊「好屏志造所」，以豐富的文字與溫暖影像，呈現全縣志願服務的多元面向，也留存屏東溫暖服務軌跡。

縣府今天新聞稿表示，專刊以「讓善意在屏東發生」為核心，11月已出刊，有屏東志工在各個領域充分展現跨越年齡與世代的行動量能，如今年暑期青年志工走入社區，陪伴高齡長輩學習操作手機應用程式；高中教師帶領學生深入瑪家鄉，以彩繪故事妝點國小校園牆面；高齡志工化身為遊戲關主，引導幼兒園小朋友體驗長輩童年時期的傳統童玩，刻劃無私奉獻的真摯情感。

除了第一線的服務故事，也完整收錄縣府團隊跨局處志工隊耕耘軌跡，包含頂著烈日修補道路坑洞的工務處「路平志工隊」、守護防汛安全的萬丹興化廍水利志工、扎根林邊溪近20年的環保巡守志工、遞送熱騰騰便當與溫情問候的長照送餐志工，以及運用專業弱勢修繕的百工師傅志工團等。

同時，記錄縣府在志願服務推展上的各項里程碑，涵蓋「銀閃志在改造王」輔具導入計畫、志工運動大會、志工月系列講座，及巡迴輔導、數位系統培力與特約商店福利等，帶領讀者全面看見志工從培訓、服務到交流成長的完整脈絡。

社會處表示，志願服務不僅是時間與心力的付出，更是人與人、人與土地之間最真摯的陪伴與連結。截至114年底，屏東縣志工人數已突破5萬2000人、志工隊達935隊，各領域的志工夥伴都是推動城市進步不可或缺的堅實基石。