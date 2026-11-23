橋頭地檢署檢察官許亞文長期投入婦幼保護工作，因偵辦「5F自拍」網站散布兒少性影像及5個月大嬰兒遭虐案等績效卓著，獲頒衛生福利部第12屆紫絲帶獎殊榮。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，許亞文憑藉辦案及跨域合作成果，獲頒素有台灣保護服務工作最高榮譽之稱的衛福部第12屆紫絲帶獎，並於11月21日頒獎典禮上，由法務部主任秘書陳玉萍頒獎表揚。

橋檢表示，許亞文自民國108年起任職橋檢，長期投入性侵害、家庭暴力、兒少性剝削及重大兒虐案件偵辦，善於整合司法、警政及醫療專業資源提升偵辦效能，過去也曾獲首屆「檢察機關偵辦婦幼案件有功人士獎」個人菁英獎，以及第14屆「保護服務網絡之承諾與行動－菁網獎」優選獎。

許亞文偵辦「5F自拍」網站涉嫌散布兒少性影像案時，結合警方科技偵查及跨境調取資料，突破網站隱匿真實IP障礙，成功查獲經營者並阻斷網站運作，對3名被告提起公訴，有效遏止兒少性影像持續散布。

此外，許亞文偵辦5個月大嬰兒遭虐待案時，與高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫療團隊合作，透過醫學專業釐清傷勢成因，迅速掌握關鍵證據起訴，法院在起訴後不到2個月即作成一審有罪判決，兩案均展現司法結合警政、醫療專業的兒少保護與犯罪追訴效能。

橋檢檢察長郭景東表示，許亞文獲獎不僅是對長期投入婦幼保護工作的肯定，更彰顯跨機關協力守護婦幼兒少的重要性。橋檢將持續精進婦幼案件偵辦效能，深化與社政、警政及醫療機關協作，建構更完善的婦幼及弱勢被害人保護網絡，讓司法成為被害人值得信賴的堅實後盾。