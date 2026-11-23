高雄市人口持續下滑，截至十月底二七○萬三八九五人，正以平均每月一千三百多人速度流失，估計明年初人口就會跌破二百七十萬，即便暫時站穩六都的「第三大」，凸顯近年產業轉型、交通帶動開發等未轉化人口紅利，將是下屆市長一上任首要扭轉的危機。

高雄市自縣市合併後，為台灣僅次於新北市的「第二都」，但自二○一七年起，人口總數與台中市交叉後，人口持續下滑。以最近一年的人口統計數據，高雄人口平均每月流失約一三七九人。

作為傳統產業重鎮，高雄長期仰賴石化、鋼鐵及造船等大型上游產業，帶動周邊中下游發展，龐大的產業鏈曾是人口支撐的基石。然而，近年面臨中國大陸鋼鐵低價傾銷及美國關稅政策等國際變數，極度仰賴出口的高雄傳產遭受重創。

高雄近年積極引進高科技產業南下設廠，轉型仍處於初期階段，只是科技業進駐帶動的房價飆漲，已讓在地居民感受強烈壓力，特別是多數從事傳統中小企業的市民，薪資增幅遠落後於房價漲幅，剝奪感油然而生。

為減緩人口流失，市府推出優渥的生育補助，另外社宅擴大婚育宅比例，但眾多政策仍難以扭轉人口下滑趨勢，也成為市長選舉的熱門議題；高雄目前已完工、規畫中的社宅，多為中央興辦為主，隨著中央放緩社宅興建節奏，市府若未及時接棒持續興建，將影響未來社宅供給量。

至於生育率低與人口外移問題，關鍵在於如何打造強大的外在拉力。除持續穩定供給青年與婚育社宅，避免住房成本成為阻礙，也應完善公托、教育設施，尤其是協助企業改善職場育兒環境，在育兒、就業方面營造長期安全感，才能產生比一次性津貼更有感的實質誘因。