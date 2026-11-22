時序進入11月天氣變冷，高雄市登革熱疫情連續兩天卻仍有新病例傳出。高市府衛生局表示，11月21日至22日共新增4例本土登革熱，小港區1例跟先前社區傳播鏈有關，另3例位於鼓山區，可能是當地高風險環境促成社區發生群聚，今年全市累計達17例。

高雄市21日新增3例本土登革熱確診個案，分別為鼓山區裕興里2例、小港區港正里1例。衛生局擴大採檢後，22日鼓山區裕興里群聚再增1例，該里群聚累計達3例。

衛生局說明，新增個案是40多歲男性，11月20日出現肌肉痠痛、頭痛等症狀，未發燒，21日經社區擴大採檢發現NS1快篩陽性，並檢出登革病毒第一型，已安排住院治療。個案平時活動以住家及周邊公園為主，無國外旅遊史，同住家人2人PCR檢驗均為陰性。

從流行病學綜合研判，小港與鼓山兩地的疫情是兩起不同病毒型別、不同傳播脈絡。小港區是登革病毒第二型，研判是先前社區傳播鏈尚未完全阻斷；鼓山區則為登革病毒第一型，短期內出現3例群聚，確認是當地社區發生群聚疫情。

針對鼓山區群聚部分，衛生局防疫人員查獲社區住家頂樓大量堆置積水容器，孳生大量埃及斑蚊。 依據病例發病時序、地緣關係及病媒蚊孳生情形，研判這些高風險環境是促成社區群聚的重要因素。

衛生局表示，防疫團隊在鼓山區擴大採檢178人，主動發現第3例感染者，並自22日起連續4天，針對400公尺範圍執行1960戶緊急防治。此外，現場查獲5起家戶孳生源違規，其中嚴重違規者最高可處1萬5000元罰鍰。

依據衛生局資訊，鼓山區裕興里、裕峰里、華豐里、鼓峰里、北美術館里等地里民需要警戒，鄰近鼓山區的左營區果峰里、果惠里、果貿里及海勝里居民也要提高警覺。

高雄市鼓山區發生登革熱群聚疫情，衛生局呼籲，曾去裕興里及綠園道公園的市民可至定點接受血液採檢。圖／高市衛生局提供