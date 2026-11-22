高雄市政府推動「愛河河堤親水廊道水環境改善計畫」工程，近日提前完工開放，市府並舉辦「愛河河堤公園親水廊道嘉年華」，希望為全新啟用的愛河親水廊道注入青春活力。

「愛河河堤親水廊道水環境改善計畫」總經費約新台幣1.87億元，原定今年底完工，近日已提前實現全區開放，成功讓河堤風貌煥然一新。公園全面升級人行步道、防滑地坪與夜間節能照明，提升市民清晨與夜間休憩的安全與品質。

市府青年局與水利局合作，串聯明誠二路至天祥二路段約1公里的親水綠廊，規劃一系列活動。昨天舉辦「愛河河堤公園親水廊道嘉年華」，活動規劃5大主題區，涵蓋親子氣墊樂園、戰鬥陀螺競技賽、K-POP隨播即跳、星空音樂會等內容。

市長陳其邁表示，愛河河堤公園過去因設施受損，市府投入約1.87億元進行水環境整修與改善，改造後的河堤公園不僅煥然一新，也兼顧散步、運動、親子休憩及社區活動需求，提供周邊居民更舒適、安全的生活空間。

青年局表示，希望透過「愛河河堤公園親水廊道嘉年華」等活動，示範此場地未來可作為在地協會及社區團體辦理多元藝文與公益活動的優質戶外場域。活動現場各區人潮絡繹不絕，陳其邁也與現場小朋友互動熱絡。

青年局長林楷軒表示，硬體建設完工後，最重要的是透過策展活動把人潮帶進來。這次青年局透過跨局處合作，將年輕人喜愛的競技賽事、街舞、音樂演出及青年品牌市集帶進愛河河堤公園，讓不同世代都能在此找到交流互動的節奏。