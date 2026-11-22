屏東科技大學創校102年校慶，開元食品公司贈一輛超過150萬元全新9人座大動物巡迴診療車，協助獸醫系師生深入全台牧場臨床教學與乳牛健檢。由於原有出診車使用10年、行駛近30萬公里，車況老舊且屢傳拋錨，新車解決師生長途出診的安全隱憂，也為大動物獸醫人才培育注入新動能。

捐贈儀式由獸醫學院長邱明堂代表校方頒發感謝狀，感謝開元食品董事長蔡弼鈞支持大動物臨床教學，蔡弼鈞將象徵巡迴診療車的鑰匙交予獸醫學系主任蔡宜倫、獸醫教學醫院院長林莉萱及大動物科主任李旭薰等人。

蔡弼鈞表示，開元食品長年深耕台灣餐飲市場，旗下「戀職人」鮮乳為企業核心商品，秉持「有好的牛，才有好的牛奶」理念，重視動物福利及企業永續發展，多年來與屏科大獸醫團隊合作推動乳牛健檢。考量合作牧場遍布全台，師生經常須跨縣市奔波出診，透過捐贈新車，提供更安全、便利交通工具。

「這輛車來得正是時候！」李旭薰說，大動物獸醫師養成高度仰賴牧場第一線實務訓練，過去使用的出診車由企業與牧場捐贈，10年間累積近30萬公里里程，近年屢傳拋錨，正為汰換車輛經費傷腦筋，蔡弼鈞主動關心並全額贊助，宛如及時雨，解決師生長途出診的安全問題。

屏科大表示，獸醫教學醫院大動物科建立完整大動物專科獸醫師訓練制度，近10年培育超過10名碩士級專業獸醫師投入乳牛產業服務，近期更引進馬病科專業師資，使教學體系更加完備。

開元食品除長期與屏科大合作乳牛牧場健檢，也每年提供獎學金，支持食品科學系及森林系學生。校方表示，新車投入後，將提升師生跨縣市出診安全與教學效率，持續培育大動物醫療專業人才，協助台灣畜牧產業發展。

大動物教學多需前往牧場現場看診，對移動診療工具的依賴性極高。圖／屏科大提供

屏科大近十年來更成功培育超過10名碩士級專業大動物獸醫師投入乳牛產業服務。圖／屏科大提供

屏東科技大學創校102年校慶，開元食品公司贈一輛超過150萬元全新9人座大動物巡迴診療車，協助獸醫系師生深入全台牧場臨床教學與乳牛健檢。圖／屏科大提供