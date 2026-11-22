日本參議員瀧波宏文今天率團前往屏東縣枋山鄉平安宮，為二戰時期在此逝世的日本陸軍海上挺進第21、22戰隊慰靈碑揭牌，並表示，未來將持續為台日友好努力。

屏東縣枋山鄉平安宮周邊留有日軍在二戰期間的軍事遺構，日前日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠訪台，對二戰時期歷史表達重視，高雄紅毛港保安堂主委張吉雄及枋山鄉代會主席洪啟能等人牽線，今天由瀧波宏文代表日台友好議員聯盟，到平安宮為第21、22戰隊慰靈碑揭牌，並向當年戰歿者默哀1分鐘致意。

瀧波宏文致詞表示，他在2年前為安倍晉三銅像獻花一事到訪紅毛港保安堂，因此得知保安堂祭拜「蓬38號哨戒艇」。當時曾聽聞當地期盼安倍晉三促成相關交流，但因安倍晉三遇襲無法實現。他後續與厚生勞動省等單位商討，並在日本遺族會協助下來台交流。

瀧波宏文指出，日方政界一直努力促進，過去台灣人在日本戶籍上只能寫作「中國」，如今可註記為「台灣」。他的妻子是台灣人，未來希望持續為台日友好努力。

日本台灣交流協會高雄事務所長福永護表示，上任2個月以來，才得知紅毛港保安堂祭拜「蓬38號艦」，以及在枋山的第21、22戰隊等事蹟。戰爭喪生者在海外仍被慰靈，他感謝保安堂至今的努力。從巴士海峽慰靈祭、保安堂，到今日慰靈碑揭牌，期盼今後可以懷著維護世界和平的心情繼續努力。

張吉雄表示，二戰時期日本陸軍海上挺進第21、22戰隊，隨戰事失利集體自我了結。他認為，戰爭難言對與錯，人民為國家犧牲都應被重視，如同日本首相高市早苗訪美時也前往阿靈頓公墓致意，當年敵對國家尚且如此，台灣這段歷史也應被重視。