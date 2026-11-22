韓國男團防彈少年團（BTS）到高雄開唱，吸引大量粉絲齊聚高雄，高雄捷運公司今天公布運量，21日全日總運量達39萬1384人次，一舉衝上高雄捷運單日運量史上第2高。

高雄捷運公司今天表示，高雄捷運21日運量衝到史上第2高，全日總運量達39萬1384人次，其中捷運紅線為31萬3231人次、橘線為7萬8153人次。

以各站來看，演唱會會場旁的世運站高達5萬5047人次。另外，單站突破2萬運量以上的車站，還有左營站3萬8393人次、巨蛋站3萬1387人次、高雄車站2萬9335人次、中央公園站2萬6182人次及美麗島站2萬3171人次。

高捷公司並公布捷運運量歷史排名，第1名為民國101年12月31日的跨年加上五月天演唱會，總運量達46萬4108人次；第3名為108年12月21日有伍佰演唱會及Wecare罷韓活動，總運量達38萬1385人次。

高捷公司分析，此次創造史上第2高運量紀錄背後原因，BTS演唱會居首功，另外聖誕生活節及捷運站內與沿線各類大小活動，也對運量有很大助益。今天是演唱會最後一天，高雄捷運將全力投入疏運，加密班距、機動加開列車等。

高雄市交通局也發布新聞稿表示，高鐵公司今天再加開2班次為晚間10時35分、10時45分北上往南港全車自由座列車（商務車廂除外）；台鐵公司則加開區間（快）車5列次，並延長行駛區間車2列次至台南、嘉義。