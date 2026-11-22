韓國男團防彈少年團（BTS）在高雄開唱，市府推出多項應援活動，其中愛河港灣水舞展演除了原訂晚間6時至10時、每半小時展演10分鐘，今晚10時15分將加碼最後一場演出。

BTS在高雄開唱，市府點亮城市地標、布置應援飛船，並在愛河灣推出水舞展演等活動，也推出商圈夜市優惠券，希望讓歌迷延伸至商圈消費，促進演唱會經濟。

高雄市政府觀光局透過新聞稿表示，為回應廣大粉絲熱情支持，愛河港灣水舞展演將於今天驚喜加碼，晚間10時15分加開最後一場展演，邀粉絲把握最後機會欣賞。

觀光局說明，水舞展演於鯨魚堤岸5號前進行，今天除了原訂晚間6時至10時、每半小時展演10分鐘外，特別於晚間10時15分至10時25分加場演出。考量夜間時段，為降低對周邊住家影響，加場展演將調低音量進行。

觀光局表示，歡迎海內外粉絲與遊客把握今天最後機會，感受演唱會期間限定的美麗夜景，留下難忘的高雄回憶。無法到場的粉絲，觀光局也有線上直播，可於官方YouTube頻道「高雄旅遊網」同步欣賞演出。