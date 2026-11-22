屏東基督教醫院新院區智能醫療大樓預計明年上半年啟用，建築外觀藏著別具巧思信仰密碼，從頂端十字架向下延伸，結合象徵生命泉源水意象，以及聖經「約翰福音」第4章14節經文，用點字編碼轉譯呈現，近日在社群引發討論與好奇。

新建築外觀與信仰相關的設計是源自於屏基醫療副執行長劉侃提議，從最上方的十字架延伸到點字是一體的設計。劉侃說，水是生物生存不可或缺的要素，水在基督教裡是生命的泉源與聖靈表徵，選用「約翰福音」第4章14節經文，「如果有人喝了我給他的水，就絕不乾渴，直到永遠」用點字編碼呈現。

「信仰的符號」，劉侃說，十字架這個符號不只是告訴別人「我們是信徒」，更是表明要用什麼樣的方式、懷著什麼樣的承諾，作為服務的核心價值，一個並不顯眼十字架，「說出了我們的信仰。但它首先是對我們自己的提醒，不是我們服務你的條件，更不願成為你的壓力。」

劉侃說，「它提醒我們，人是照著上帝的形象造的，而我們同樣都被軟弱與疾病所困。我們能做的，是以尊重與恆久的愛心，陪你走完這段艱難的路。工作人員和病人一樣，都需要生命的活水與天糧。」

經文用點字呈現，劉侃說，「提醒我們要學習去了解」，生命中有些缺陷，是平常讀不出來的，期待藉著聖靈的啟示與力量，在最軟弱無力的當下，仍能從信仰中看清楚，這一切只是一段過場。走過之後，會更成熟，也更明白，「痛苦會過去，愛會留下來」。

屏基新院區歷經10年籌備、3年興建，建築主體已竣工，進行室內裝修、醫療設備與智慧系統建置，預計2027年上半年啟用，將擴充急重症、加護病房及手術空間。院方同步推動醫療空間命名認捐，已有30家企業與個人響應，盼結合社會力量，讓這棟承載信仰與生命盼望的醫療大樓，成為守護屏東人的新據點。

屏東基督教醫院新院區智能醫療大樓預計明年上半年啟用，建築外觀藏著別具巧思信仰密碼，從頂端十字架向下延伸，結合聖經「約翰福音」第4章14節點字經文。記者劉星君／攝影