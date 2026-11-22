高雄南星計畫區周邊工程填土不當爆發「陰陽海」爭議，多名鳳鼻頭地區漁民昨控訴，近期下網捕撈多是汙泥、塑膠袋，只得轉往外海捕魚，耗時又費油，嚴重影響生計，要求港務公司賠償，若未獲回應，不排除本月廿六日封路抗爭。

日前南星周邊海堤出現挖土機整土，結果岸邊海水黃濁，與外側海水形成明顯色差，宛如陰陽海，高雄港務分公司當時指是中油高雄港洲際液化天然氣接收站外廓防波堤工程一環，須填高海床再打鋼板樁，相關作業均依環評規範，已要求廠商落實土方品質管制及環保措施。

不過昨有漁民控訴，以前近海就能捕到魚，如今漁網拉上來卡滿黑泥和垃圾，捕魚得轉往外海，出海時間拉長，油錢也增加，另名漁民說，事前未接獲任何填海通知，直到海水變色才知道。

「要健康婆婆媽媽」高雄團長洪秀菊說，市府先前為南星計畫區收受土方，編列三千六百萬元回饋金，港區整治及碼頭填築同樣影響沿岸居民與漁民，應對鳳鼻頭沿海六里提出合理回饋，補償損失。議員陳麗娜建議由漁會盤點漁獲減少、油料支出增加等損失，進而賠償。

陳麗娜同時質疑，七接臨時施工碼頭前置填築土方並未列入市府去年向議會提出的收土規畫，要求市府與港務公司說明收土依據及環評適用範圍。