屏東客家總圖書館今天在竹田鄉舉行動土典禮，行政院長卓榮泰也到場參與，屏東縣長周春米表示，客家總圖以客家文化保存、研究與推廣為核心，結合多元閱讀、生態教育、學術研討及國際交流功能，打造全齡共融的閱讀園區。

客家總圖工程經費3.28億元，預計後年完工，面積約1.47公頃，園區分為客家總圖書館主體建築、多功能活動中心及生態教育學習步道三部分。未來除提供不同年齡層閱讀與公共活動需求，也將蒐集客家語言、文學、歷史、文化、藝術、產業及生活等相關出版品，建構完整的客家文獻資源。

周春米表示，客家總圖未來規畫藏書超過10萬冊，館內設兒童閱讀區、樂齡閱讀區、一般閱覽空間及國際會議廳，可辦理文化藝術講座、學術研討與交流活動、地方集會。園區戶外也融入客家「九香」植物意象，讓閱讀、文化、生態與休憩融為一體，打造兼顧不同世代需求的公共空間。

卓榮泰表示，客家總圖書館未來可望串聯六堆地區文化、產業與生活圈，結合傳承與創新，持續保存客家文化精髓及國家語言。中央也將持續支持地方文化建設，讓圖書館不只是閱讀場所，更成為文化交流、教育推廣與地方發展的重要場域。

縣府文化處表示，客家總圖鄰近竹田頓物驛，周邊也將設置竹田公有零售市場，未來將透過公共空間、文化設施與地方生活串聯，讓客家總圖不只是閱讀與研究場域，也成為竹田重要的文化節點，帶動地方文化、觀光與生活機能共同發展。

屏東客家總圖書館今天在竹田鄉舉行動土典禮，行政院長卓榮泰（左）也到場參與。記者潘奕言／攝影