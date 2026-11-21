屏東客家總圖今天在竹田鄉動土，未來將以客家文化保存、研究與推廣為核心，規劃多元閱讀、生態教育、學術研討及國際交流，打造全齡共融閱讀園區，預計2028年完工。

斥資新台幣3.28億元興建的屏東客家總圖書館，今天在竹田鄉舉行動土典禮，行政院長卓榮泰、屏東縣長周春米、客委會主委古秀妃及地方民代共同出席。

卓榮泰致詞表示，台灣是世界客家文化首都，竹田更是台灣客家起源，不僅是十大客庄小鎮，也是獲國際慢城認證客家庄，讓客家總圖在此落地，更具地域及歷史上良好意義，以及未來發展空間。

卓榮泰表示，總統賴清德上任後持續落實客家庄基礎建設，從地方基礎建設、文化歷史建設，乃至教育與育兒空間，並全力拓展伯公照顧站，都與客家生活息息相關；客委會更推出客家幣及各種文化、美食推廣活動，希望將傳承與創新連結在一起，發揮「越在地越國際」精神。

周春米表示，感謝行政院與客委會支持建設。也感謝鄉公所提供場地，總圖將收藏超過10萬冊客家書刊，也規畫親子與長輩空間、閱覽區、國際會議廳，及多功能集會所，將成為重要客家文化建設。

屏東縣政府文化處表示，客家總圖工程計畫選定竹田鄉公有零售市場及周邊用地，總面積約1.47公頃，整體園區分為3大部分，包括客家總圖書館主體建築、多功能活動中心及生態教育學習步道。

圖書館1樓規劃兒童閱讀區、樂齡閱讀區及討論室，2樓設有閱覽區與國際會議廳；多功能活動中心則設置集會空間、活動教室及社區交誼空間，提供地方辦理集會、研習及日常交流使用，兼顧不同年齡層的閱讀與公共活動需求。

文化處提及，園區戶外空間除設置景觀綠帶、遮蔭休憩空間及環景步道，也結合客家常見九香植物意象，包含親子生態遊憩區、樂齡共享互動區、陽光草坪活動區及九香花園等，將具客家文化特色植物融入園區景觀，提供民眾親近自然生態，在閱讀之餘感受日常悠閒。