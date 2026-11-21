「2026 CRUFU RUN 7th金門站夸父追日跨夜接力賽」今日下午3時在金門縣林務所熱鬧起跑，近800名跑者齊聚金門，其中約七成來自台灣本島，隨著首棒選手出發，率先迎戰有「夸父難中之王」之稱的太武山爬坡路段，各隊從午後一路接力至深夜，再迎接翌日晨曦，朝后湖海濱公園終點邁進，展開一場結合體能、毅力與團隊默契的跨夜長征。

起跑現場氣氛熱烈，與一般馬拉松賽事講求速度、名次的競爭氣氛不同，夸父追日強調團隊合作與共同完賽，現場許多跑者抱著「以腳會友」的心情參賽，現場還有畢業多年的大學同學相約組隊，穿上海綿寶寶圍裙，隊名取作「今夜不回家」，以趣味裝扮展現參賽熱情，也為百公里挑戰增添歡樂氣氛。

金門縣副縣長陳祥麟、觀光處副處長何佩舉、科長許雅嵐、運動發展中心主任王志仁及金門大學學務長董燊等人都出席起跑儀式。陳祥麟致詞歡迎各地跑者跨海來金，並透露自己的女兒這次也報名參賽，將挑戰有「夸父難中之王」之稱的第一棒太武山爬坡路段。他也邀請選手趁著賽事沿途欣賞金門獨特的戰地風情，賽後也別忘了品嚐在地美食，祝福所有跑者追日成功。

本屆賽事規劃124公里六人接力挑戰組、三人接力菁英組，以及124公里、61公里單人惡水超馬組。接力賽考驗的不只是個人體能，更是團隊分工與默契，一名隊員在賽道上奔跑，其他隊友則搭乘接駁車前往下一個接力區，準備補給、交棒；單人組選手則必須自行調配體力，在漫長賽道上挑戰身心極限。

夸父追日跨夜接力賽繼2018年、2020年及2023年後，今年第四度來到金門。主辦單位司格特國際運動行銷有限公司表示，金門站雖不如台灣本島單場逾3000人的規模，卻有獨特的島嶼賽道風景，跑者從林務所出發，翻越太武山、穿梭聚落，並跑上金門大橋，最後抵達后湖海濱公園，在沿途風景與隊友陪伴下完成挑戰，實踐「Together We Go Further」的精神。

主辦單位指出，CRUFU RUN是台灣首創兩天一夜跨夜接力超級馬拉松賽，透過團隊接力完成本島逾220至240公里，以及金門、澎湖逾120公里的長征。賽事不以輸贏為目標，而是以「夸父沒有輸贏，追日永不停歇」為核心精神，讓親朋好友在共同挑戰中享受跑步樂趣。

賽事預計持續至明日中午12時，主辦單位呼籲沿線鄉親為選手加油，也提醒用路人留意跑者及接駁車輛，配合交通引導；補給車應依規定停靠，夜間跑者須穿戴照明及反光裝備，行經住宅聚落時降低音量，共同維護賽事安全與沿線居民生活品質。

「2026 CRUFU RUN 7th金門站夸父追日跨夜接力賽」今日熱鬧起跑，參與隊伍都挖空心思想超吸睛的裝扮與隊名，讓人看了莞爾一笑。記者蔡家蓁／攝影

「2026 CRUFU RUN 7th金門站夸父追日跨夜接力賽」今日下午在金門縣林務所熱鬧起跑，參加隊伍都搶著在賽事拱門前合影。記者蔡家蓁／攝影

「2026 CRUFU RUN 7th金門站夸父追日跨夜接力賽」今日熱鬧起跑，金門縣副縣長陳祥麟致詞歡迎各地跑者跨海來金，並透露自己的女兒這次也報名參賽，將挑戰有「夸父難中之王」之稱的第一棒太武山爬坡路段。記者蔡家蓁／攝影

「2026 CRUFU RUN 7th金門站夸父追日跨夜接力賽」今日熱鬧起跑，選手賣力奔跑。記者蔡家蓁／攝影