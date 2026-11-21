高雄南星計畫區周邊工程填土不當爆發「陰陽海」爭議，多位鳳鼻頭漁民今控訴，近期下網捕撈多是汙泥、塑膠袋，捕不到魚，只得轉往外海捕魚，耗時又費油，嚴重影響生活生計，要求港務公司賠償損失，若未獲回應，不排除26日封路抗爭。

日前南星周邊海堤出現挖土機推整土方，沒想到岸邊海水黃濁，與外側海水形成色差，宛如陰陽海，高雄港務分公司當時解釋，這是中油高雄港洲際液化天然氣接收站外廓防波堤工程的一環，現階段須先填高海床，再打設鋼板樁，相關作業均依環評規範施工，已要求廠商落實土方品質管制及環保措施。

不過，今天漁民控訴，以前在近海就能捕到魚，如今漁網拉上來卡滿黑泥和垃圾，回港還得花時間清網，現在捕魚愈跑愈遠，油錢多了，出海時間也拉長，自己年紀大了，體力愈來愈難負荷。另一位漁民說，大林蒲尚未遷村，漁家仍得靠海維生，事前未接獲填海通知，直到海水變色才知道。

要健康婆婆媽媽高雄團長洪秀菊說，市府先前為南星計畫區收受土方編列3600萬元回饋金，港務公司的港區整治及碼頭填築同樣影響沿岸居民與漁民，應與地方協商，對鳳鼻頭沿海六里提出合理回饋，並補償受影響的漁民與居民。

陳麗娜指出，市府去年向議會提出的收土規畫，包括南星中程計畫460萬立方公尺、台電灰塘178萬立方公尺及港務公司工作海堤90萬立方公尺，合計728萬立方公尺。

陳麗娜表示，七接臨時施工碼頭前置填築預計使用200萬立方公尺土方，並未列入上述三項計畫，要求市府與港務公司說明收土依據及環評適用範圍，遷村完成前，漁民仍得出海討生活，她建議漁會盤點漁獲減少、油料支出增加等損失要求賠償。

高雄南星海域出現「陰陽海」，鳳鼻頭漁民反映漁獲減少、油錢增加，召開記者會要求港務公司賠償。記者郭韋綺／翻攝

高雄南星海域出現「陰陽海」，鳳鼻頭漁民反映漁獲減少、油錢增加，召開記者會要求港務公司賠償。記者郭韋綺／翻攝