來自不同國家、說著不同語言，卻在金門這座島嶼找到共同的家。金門縣政府今天上午在莒光共融公園舉辦「多元心相融‧共築新金門」115年金門縣移民節多元文化活動，邀請新住民家庭、金門大學境外學生及在地鄉親同樂，透過異國舞蹈、音樂、美食及文化體驗，展現金門日益多元的社會樣貌。

今天上午9點多，活動現場就陸續湧現人潮，舞台上由新住民團體、金門大學境外學生及在地表演團隊輪番演出，帶來各國傳統舞蹈、音樂、雜耍及親子互動節目，展現不同國家的文化特色。周邊另設置異國特色市集、文化闖關及野餐區，讓民眾透過美食、遊戲與互動，近距離認識不同國家的生活文化，並結合各機關政策宣導、有獎徵答及摸彩，吸引大小朋友參與。

副縣長陳龍安在致詞表示，新住民朋友跨海來到金門，就是金門的一家人，也為地方注入新的力量；多元共融是創造力的重要來源，縣府將持續協助新住民在生活上有所依靠、工作上有發揮的舞台，並為下一代提供良好的教育環境，讓新住民家庭能安心在金門生活、發展。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允表示，金門目前約有3千多名新住民，他們帶來不同國家的文化與生活經驗，讓金門社會更加豐富。中央未來也將持續與地方政府合作，協助新住民安心生活、穩定發展，讓多元文化成為地方進步的助力。

立委陳玉珍辦公室主任董志謀則表示，隨著金門社會日益開放，愈來愈多新住民選擇在金門尋找新的生活與發展機會，地方應理解他們離鄉背井、重新適應環境的辛苦，持續打造友善生活環境；未來也將關注新住民在居留、居住及戶籍等方面遭遇的問題，協助他們排除生活障礙。

縣府表示，新住民在金門除了肩負家庭照顧及子女教養責任，也投入職場、社區服務與公共事務，境外學生則透過求學生活促進校園與地方交流。為協助新住民落地生根，縣府透過新住民家庭服務中心，提供生活適應、就業培力、勞動權益宣導、親職教育及家庭支持等服務，並整合社政、教育、衛政資源，協助新住民家庭解決生活與照顧需求。

縣府強調，多元文化不是要求不同背景的人趨於一致，而是讓彼此在差異中學習尊重、欣賞與包容。透過移民節活動，不僅讓鄉親認識異國文化，也讓下一代從小培養國際視野，未來將持續結合中央、地方及民間力量，讓不同文化在金門交會、共存，打造更友善、平等且多元共融的生活環境。

金門縣政府今天上午在莒光共融公園舉辦「多元心相融‧共築新金門」115年金門縣移民節多元文化活動，新移民團體輪流上台表演。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府舉辦「多元心相融‧共築新金門」115年金門縣移民節多元文化活動，現場還有販售新移民精心準備的美食。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府舉辦「多元心相融‧共築新金門」115年金門縣移民節多元文化活動，與會長官與新移民團體共同主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府舉辦115年金門縣移民節多元文化活動，副縣長陳龍安、與立委陳玉珍辦公室主任董志謀等人逐一參觀各攤位。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府舉辦「多元心相融‧共築新金門」115年金門縣移民節多元文化活動，副縣長陳龍安在致詞表示，新住民朋友跨海來到金門，就是金門的一家人，也為地方注入新的力量。記者蔡家蓁／攝影