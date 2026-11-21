屏東縣政府與海洋委員會一連兩天在東港鎮大鵬灣帆船基地，舉辦「115年海洋無障礙友愛共好親海計畫」，規畫獨木舟、SUP龍舟板、漂浮胎及水域安全水療四大體驗項目，邀請高齡長者、身心障礙者及其家屬共同參與，打造海洋平權，一起親近海洋、感受海洋魅力。

縣府表示，對高齡長者及身心障礙者而言，交通接駁、場域通行、上下艇協助及水域安全等，常成為親海活動的門檻。大鵬灣水域相對平穩，透過專業教練指導、友善設施及完善安全照護，降低參與障礙，實現海洋平權。

活動依參與者身體狀況及行動能力安排合適體驗，每梯次包含30分鐘水域安全課程及60分鐘水域活動，並配置專業教練、救生員、救生艇及醫護人員，確保參與安全，並備有沙灘機動席、沙地輪椅及輔具，搭配志工引導與無障礙休憩空間，讓友善服務從陸地延伸至水域。

縣府交通旅遊處表示，活動除了親海體驗，也希望累積無障礙水域服務與安全管理經驗，作為未來持續改善友善親海環境的參考。未來將持續結合中央、學術及民間專業資源，推動海洋平權與全民親海，讓每個人都能安心走近海洋。

「海洋無障礙友愛共好親海計畫」在大鵬灣舉行，邀請高齡長者、身心障礙者及其家屬玩水上活動。圖／縣府提供