金門縣政府短期臨時工明年將提供270個按日計酬的名額，今明兩天受理抽籤報名，首日報名超踴躍，據統計首日報名人數計有272人人報名，報名人數已超過錄取名額，其中一般身分203人、特定身分69人。報名作業將於今（21）日中午12時截止，尚未完成登記的民眾須把握最後機會，親自前往金城鎮公所3樓辦理，逾時不再受理。

縣府社會處表示，本次短期臨時工報名今日起受理，為期1天半，提供一般身分及特定身分民眾登記，由於名額有限，報名結束後將採公開抽籤方式決定錄取人選，預計12月1日在運動發展中心（金城體育館）舉行抽籤，並於12月4日公布正取及備取名單。

此次共釋出270個按日計酬名額，其中一般身分正取195名、特定身分正取75名，將依各用人單位實際需求分配名額後，分別辦理抽籤。另考量可能有人放棄錄取或無法如期報到，縣府也將依各用人單位分配名額約三分之一的比例，增列備取人員，以維持後續人力調度。

社會處指出，短期臨時工進用期間自明年1月4日起至12月31日止，每月工作日以22日為上限，每日津貼1千元，採按日計酬，不支領固定月薪。這項計畫主要協助本縣長期失業者及就業市場弱勢族群，透過臨時性工作機會增加收入、減輕家庭經濟負擔，也發揮政府社會安全網的支持功能。

至於工作權益，社會處說明，臨時工與用人機關屬公法上的救助關係，並非一般勞僱關係，因此不適用《勞動基準法》及《就業保險法》等相關規定；不過，為保障工作者基本社會保險權益，進用到工當日即依規定參加勞工保險及全民健康保險。

社會處提醒，有意報名者須於明天中午12時前，本人親自前往金城鎮公所3樓辦理，並攜帶國民身分證或居留證正本等相關證件，現場有縣府及金門就業中心人員提供諮詢，協助民眾了解進用期間、津貼及相關權利義務。

縣府表示，抽籤結果預定12月4日統一公告於《金門日報》及金門縣政府全球資訊網，民眾可自行查詢。另感謝金城鎮公所及烈嶼鄉公所協助報名作業，讓場地安排、民眾引導及諮詢服務順利進行。