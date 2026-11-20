高雄市衛生局今天表示，針對遠東公司所屬救護車疑違規接送人員及濫用警鳴器情況，經查近日確實多次違規接送救護人員，將依法裁罰16萬元。

一名民眾投訴媒體及衛生局，近日有民間救護車幾乎每天固定於上午8時許鳴笛接送一名女子，下午5時許再接送返家，疑似將救護車當成私人接送車輛。

衛生局表示，今天擴大調查，經車牌辨識系統、調閱沿途監視器影像及取得陳情民眾影片檔案後確認，該輛救護車近日多次至特定地點接送救護人員，並使用警鳴器及紅色閃光燈。

此外，衛生局也發現近日同期多次行程未取得業者相關救護勤務紀錄，相關事證已確認業者違反「緊急醫療救護法」和「救護車裝備標準及管理辦法」，擬依法裁罰新台幣6萬元及10萬元罰鍰，共罰16萬元。

衛生局強調，救護車是救命資源，不是私人接送工具；警鳴器是緊急救護所需，絕非道路通行特權。針對業者違規行為，衛生局將持續追查、蒐證，並依法嚴辦，絕不寬貸，確保救護資源正當使用。