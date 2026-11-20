為協助身心障礙者順利進入職場、穩定就業，勞動部推動「雇主支持身心障礙員工就業試辦作業要點」，提供企業職場輔導及經費補助。中科虎尾園區的台灣立期科技公司，在虎尾就業中心輔導下，率先公告「職場合理調整申請窗口」，讓身心障礙員工遇到工作困難時，有管道提出需求，打造友善共融的工作環境。

台灣立期科技員工約200人，其中7名身心障礙者。公司公告「合理調整申請窗口」明訂將由管理部受理員工書面、口頭或電子郵件所提的需求，將會同人資部等單位兩周內啟動雙向溝通。

「合理調整」內容包括工作環境與設備、工作內容與流程，以及工作時間等，將依員工個別需求協商，經評估後提出可行方案，並透過試行及回饋持續修正。公司表示，建立明確申請流程，不僅保障員工表達需求的權利，也兼顧工作執行及個人隱私。

勞動部今年發布的試辦要點，適用於雇用3名以上身心障礙員工的就業保險投保單位。企業經輔導核定職場支持計畫，每年最高可申請30萬元職場支持費；建置合理調整制度經審查通過，最高補助8萬元，每完成一名員工個別調整，每案另核予1萬元。另鼓勵企業採群組進用方式，由新進身心障礙員工與現職員工協同工作，並提供至少2項職場支持措施，符合條件者還可申請進用獎勵金，不計入每年30萬元補助上限。試辦期至116年12月31日。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，合理調整不只是員工遇到困難才能提出，從求職面試、錄用、到職訓練、工作考核到日常工作，只要因障礙處境在環境、流程或時間安排上遭遇不便，都可提出需求，身心狀況或工作需求改變時，也能再次協商調整。

就業中心表示，台灣立期科技設置申請窗口並規畫納入工作規則，為雲林企業推動共融職場提供具體案例，將持續協助企業了解新制、盤點支持需求及申請流程。企業可洽詢虎尾就業中心05-6330422或查詢官方網站。