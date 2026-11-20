南韓天團BTS高雄3天演唱會昨首登場，湧入場內及場外聽漏音8.76萬歌迷，市府稱演唱會後90分鐘完成疏散，但美中不足的是，主辦方進場動線與人力配置疏失，致ARMY粉絲現場枯等1小時，抱怨災難等級；一旁國軍醫院停車場被歌迷搶停，連看診區都塞滿吹冷氣的粉絲，影響病患看診，籲市府團隊提解方。

南韓天團BTS防彈少年團於高雄世運主場館舉辦為期3天的演唱會，昨晚首場演唱會吸引場內近5萬人到場，另有上萬粉絲搶不到票，在場外聆聽漏音過乾癮，高市府統計，昨場內外計湧入8.76萬歌迷，演唱會於晚間9時25結束後，90分鐘即完成疏散，其中有約73.89%為年輕族群，以女粉居多。

有不少粉絲在演唱會開唱前在網路社群Threads貼文抱怨主辦方，有網友指，BTS首日世運入場，真的是災難等級，現場只有工作人員拿著大聲公在指揮，秩序幾乎崩壞，這樣的動線與人力配置，完全不符合BTS作為世界級藝人的規格，呼籲主辦方理想國應認真檢討並立刻改善。

此外，由於國軍左營總醫院就緊鄰高雄世運主場館，不少看診病患及家屬和醫院員工也發文批評，指演唱會活動很熱鬧，醫院周邊不能變成停車場，昨下午到醫院探望親人，親眼看到院方長官和保全站在路上，一遍遍向進來的車輛宣導：「這裡要留給看診民眾使用」，但還是有人堅持要停，理由是:「我從苗栗來，為何針對我？」

網友質疑，這件事到底該由誰處理文化局、衛生局、活動主辦方，還是最後都讓醫院和就醫民眾承擔，大型活動鄰近醫院，交通配套就不該等到塞住了才開始宣導。

另有醫護人員在市長陳其邁Threads貼文指，演唱會確實造成醫護同仁上下班擁塞、真正就醫與探陪病的民眾無車位可停的冏境，造成醫院院區內亂停車找不到人的亂象，連看診區都塞滿了一早提前到場來吹冷氣的粉絲，希望市府團隊能與醫院管理階層研商更有效的解決方式。

市府交通局提醒，接下來21、22日演唱會期間，自上午8時至晚間24時，海軍總醫院前軍校路路口除家屬及病患、醫院員工、緊急車輛、公務車外，其餘車輛禁止左轉進入醫院，呼籲歌迷勿將車停放於醫院停車場，留給有需要的病患家屬及醫院員工。