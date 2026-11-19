高雄市三民區市民向媒體投訴，常目擊一輛救護車固定接送女子上下班，還開啟鳴笛要求汽機車讓道。高市衛生局調查後表示，駕駛及載運人員均具救護技術員資格，近日有執行勤務，但因陳情影片沒有確切時間，將調閱監視器，進一步釐清民間救護車是否涉及非勤務使用或不當開啟警鳴器、紅色閃光燈等情事。

壹蘋新聞網報導指稱，接獲民眾提供影片爆料，一輛民間救護車幾乎每天固定出現在高雄市三民區鼎中路，上午8時許鳴笛接送一名女子出門，下午5時許再送女子返家，質疑民間救護車濫用警鳴器、閃光燈。

高市衛生局獲報後，確定涉案車輛是屬於高雄市民間救護車公司所有，公司管理人及影片內人員已經出面說明，經查駕駛及載運人員均具救護技術員資格，這輛救護車在11月11日及13日有執行救護勤務。

衛生局表示，雖然救護人員具備法定資格及車輛有出勤紀錄，仍須確認實際載運目的與警示設備使用之必要性，由於陳情影片沒有確切拍攝時間，目前正調閱監視器畫面核實出勤紀錄、勤務內容、車輛行車路線，進一步釐清是否違規使用。

衛生局說明，依「緊急醫療救護法」規定，救護車非因情況緊急，不得使用警鳴器及紅色閃光燈，違者可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；另依「救護車裝備標準及管理辦法」及「緊急醫療救護法」規定，救護車不得違反法定使用範圍，違者可處10萬元以上50萬元以下罰鍰，情節重大者得依法廢止相關許可。

衛生局強調，救護車是守護生命的緊急醫療資源，並非私人交通工具，更不得假借救護勤務取得道路優先通行便利，將秉持依法行政、事實查證及嚴格管理原則，若違規屬實絕不寬貸。