有民眾投訴高雄市三民區鼎中路近日有一輛民間救護車幾乎天天在上下班時間鳴笛接送非病患女子。衛生局表示，已函請業者說明並調閱出勤紀錄，若違法最高可罰50萬元。

有媒體報導，民眾投訴近日有民間救護車幾乎每天固定於上午8時許鳴笛接送一名女子，下午5時許再接送返家，疑似將救護車當成私人接送車輛。

衛生局今天表示，日前接獲民眾反映後，已查明涉案車輛為高雄市登記的民間救護車公司所有，並函請業者到局陳述意見，將進一步釐清畫面中人車身分，調閱相關出勤紀錄、勤務內容及警示設備使用情形，確認是否涉及違規。

衛生局指出，依「緊急醫療救護法」第17條規定，救護車非因情況緊急，不得使用警鳴器及紅色閃光燈，違者依同法第42條可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

此外，依「救護車裝備標準及管理辦法」規定，救護車應限於救護及運送傷病患、運送執行緊急救護勤務人員、緊急運送醫療救護器材及支援防疫等法定用途，不得作為私人接送車輛。若查證違規，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並通知限期改善；情節重大者，可廢止許可證。

衛生局強調，救護車是緊急醫療救護的重要資源，不容許假借勤務名義違規使用警示設備或從事非救護相關行為，將依法查明、嚴正處理，並持續加強民間救護車業者管理及稽查，維護救護資源正當使用及道路交通秩序。