金門觀光不只有傳統美食與經典景點，新興特色店家也正為浯島旅遊注入新活力。金門縣政府觀光處推動「金門行動旅服」數位觀光平台，自109年11月上線以來，已整合超過700家在地食、宿、遊、購、行業者資訊，並透過AI智慧客服、多語言服務及數位行銷輔導，協助在地店家拓展網路曝光，今年已完成50家業者輔導，從特色餐飲、創意甜點到伴手禮，讓更多金門新興品牌有機會被旅客看見。

觀光處長許績鑫表示，金門以觀光立縣，除了持續吸引旅客，也要積極扶植在地產業，讓觀光發展的效益真正回饋地方。考量許多中小型店家缺乏數位行銷經驗，觀光處透過「金門行動旅服」提供一站式輔導，從店家特色拍攝、圖文資料建置到後台操作教學，協助業者降低數位轉型門檻，今年已完成50家店家輔導，並持續提供系統操作諮詢。

今年接受輔導的業者涵蓋旅館民宿、餐飲美食、伴手禮、體驗遊程及旅行社，除了傳統特色店家，也有不少新興品牌加入，包括主打特色蔬食料理的「金獅苑蔬食餐廳」、結合早午餐與可頌特色的「LUNA BRUNCH可頌」、推出特色伴手禮的「Babyface金門厚禮」，以及提供手作烘焙與特色甜點的「歐某甜點」等，展現金門觀光產業從傳統走向多元的發展樣貌。

有參與輔導的業者表示，過去對商品拍攝、文案撰寫及網路行銷較不熟悉，往往不知道如何讓店家特色被更多人看見，透過觀光處協助，不僅完善線上資訊，也減少自行摸索數位行銷的負擔，對提升店家曝光及吸引旅客具有實質幫助。

除了官方平台協助曝光，觀光處今年也辦理4場數位行銷教育訓練，課程涵蓋手機商業攝影、短影音製作、AI工具行銷及社群平台經營，透過專業講師授課與實務操作，培養業者自主行銷能力。同時搭配「樂遊金門」臉書粉絲頁進行店家貼文推廣，讓業者除了官方平台，也能透過社群管道增加能見度。

「金門行動旅服」目前收錄逾700家業者資訊，支援中文、英文、日文及韓文，旅客不必下載APP，只要開啟網頁，就能查詢旅遊資訊、使用地圖導航，還有24小時「阿特AI智慧客服」提供即時問答，協助旅客規劃行程。此外，金門已有100多處景點設置QR Code多語言導覽牌，掃描即可取得景點介紹，方便自由行及國際旅客自主探索。相關資訊可洽詢082-323550。