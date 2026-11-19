前屏東縣南州區農會總幹事黃俐甄，因任內涉嫌背信、掏空農會，日前與男友雙雙被收押。黃出身屏東政治世家，父親黃瑞吉是前中華民國農會理事長，弟弟黃盈裕是現任屏東縣議員，家族掌握地方政治、農會、廟宇，勢力龐大，年底選舉黃家支持現任南州鄉長劉美吟連任，黃遭收押恐將影響選情。

黃瑞吉1985年起擔任南州鄉農會總幹事，一路升至屏東縣農會總幹事、中華民國農會理事長，且曾任國民黨中央委員，在農會系統地位舉足輕重。黃俐甄2016年接棒擔任南州區農會總幹事，直至2025年改選時，與挑戰派戰成平手最後抽籤落敗，才終結黃家40年主導地位。

農會新團隊接手後發現黃任內多筆帳目異常，黃涉嫌將農會的廢棄物清理費，及與台糖合作費用，匯入男友私設的環保行，再層層轉進私人帳戶，經檢方調查後日前黃與男友雙雙被收押。

除了農會外，黃家在政治及宮廟系統也頗有勢力，弟弟黃盈裕曾任兩屆南州鄉長，之後選上屏東縣議員，年底將尋求連任。南州代天府是鄉內信仰中心，每三年與東港東隆宮一樣都會舉辦「迎王平安祭典」，歷年董事長及主委均由黃瑞吉及黃家人選輪流擔任，現任主委則為黃盈裕。

年底選舉黃盈裕尋求連任，南州鄉長則支持尋求連任的劉美吟，日前劉競選總部成立時，黃家成員也到場站台致詞，展現雙方政治同盟關係。如今黃俐甄被收押，地方認為將對選情造成影響，劉美吟的對手是民進黨提名的葉俊緯，黃盈裕所在的縣議員第五選區則是5人搶4席，是否影響最終結果仍待觀察。