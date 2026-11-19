考量金門地處離島，身障榮民往返台灣接受義肢評估及調整並不方便，台北榮民總醫院身障重建中心日前再度跨海來金，由物理治療師顏佳豪提供義肢重建後續服務，深入榮民住家及輔具中心，為3名榮民逐一檢視義肢穿戴情形、現場調整至合適舒適，讓長者免去舟車勞頓，在家就能獲得專業照護。

這次服務由金門縣榮民服務處總幹事李全順及辦事員吳懿紘陪同，顏佳豪先後前往金湖鎮正義里，關懷八二三金馬自衛隊榮民陳姓阿嬤，以及大洋里榮民鄭姓阿公住家等人。服務過程中，顏佳豪針對每位榮民的義肢穿戴適應狀況、實際使用情形及個別需求進行專業評估，並現場調整輔具，反覆確認穿戴舒適度，同時提供復健照護指導及使用建議，讓義肢真正發揮輔助行動的功能。

看到台北榮總團隊不辭辛勞，特地跨海到府服務，榮民及家屬都相當感動，紛紛表達感謝。對於行動不便的身障榮民而言，不必為了義肢調整而舟車往返台灣，不僅減輕交通負擔，也讓後續照護更加便利。

顏佳豪表示，身障榮民在義肢使用及復健過程中，需要持續性的專業評估與照護，並非完成義肢裝配就結束，後續仍須依身體狀況及使用情形適時調整。尤其金門地處離島，往返台灣接受醫療評估及輔具服務相對不便，因此透過跨海到宅訪視及定期追蹤，讓榮民能在熟悉的生活環境中獲得專業協助。

李全順對顏佳豪長年投入離島服務深表敬佩，尤其每次跨海都得拖著裝滿厚重輔具工具的行李箱，往返金門為身障榮民提供義肢評估及調整服務，這份堅持與熱忱，讓人感佩。

金門縣榮服處長劉信義表示，感謝台北榮總身障重建中心長期投入榮民照護，榮服處未來也將持續結合醫療專業資源，透過定期追蹤、到宅訪視及跨專業合作，掌握榮民實際需求，適時連結醫療、長照及社會福利資源，讓離島身障榮民獲得更即時、完善且持續的照顧，落實照顧榮民眷的政策理念。